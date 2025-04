Ce trait physique étonnant pourrait révéler un psychopathe

Quand on pense à la psychopathie, on imagine souvent des traits de caractère bien précis : froideur émotionnelle, manque d’empathie, impulsivité… Selon certaines recherches récentes, un indice bien plus visible – et étonnamment physique – pourrait aussi être révélateur. Il s’agirait de la longueur des doigts, un détail apparemment anodin qui, à en croire certains scientifiques, pourrait avoir un lien avec des tendances comportementales sombres.

Des traits de personnalité, mais pas seulement

Traditionnellement, les signes de la psychopathie sont surtout comportementaux. Le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM) décrit notamment « un mépris persistant pour les droits d’autrui, souvent observé dès l’adolescence ». Certaines équipes de recherche, comme celle du Dr Serge Brand, se sont demandé si des éléments corporels pouvaient aussi en dire long.

Leur travail, publié dans le Journal of Psychiatric Research, a alors analysé un panel d’individus en étudiant le rapport entre l’index (le 2e doigt) et l’annulaire (le 4e doigt), un marqueur utilisé depuis plusieurs années pour explorer des liens entre biologie prénatale et traits de personnalité.

L’annulaire plus long que l’index : un indicateur possible

Les résultats suggèrent une corrélation : chez les participants présentant des traits associés à ce qu’on appelle la Triade Sombre – narcissisme, machiavélisme, et psychopathie – on retrouvait plus fréquemment un index plus court que l’annulaire. Ce type de configuration digitale, déjà étudié dans le cadre de recherches sur l’exposition prénatale à la testostérone, pourrait refléter une prédisposition à certains comportements plus dominateurs, impulsifs ou insensibles.

Attention : ce n’est en aucun cas un diagnostic. Avoir un annulaire plus long que l’index ne signifie pas être psychopathe. Ce type de trait est d’ailleurs présent aussi chez des personnes sans aucun trouble de la personnalité.

Un sujet encore en exploration

La Triade Sombre reste un sujet complexe. Introduite en 2002 par les chercheurs Delroy L. Paulhus et Kevin Williams, cette théorie regroupe trois tendances de personnalité socialement problématiques. L’idée de leur associer des indicateurs physiques peut sembler séduisante, mais elle nécessite encore beaucoup de prudence et de recherches approfondies.

Ce que ces études révèlent surtout, c’est que la psychopathie, loin d’être un « profil type », est un trouble multifactoriel, influencé par la biologie, l’environnement, l’éducation… et peut-être aussi, dans une certaine mesure, par notre corps.