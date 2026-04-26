Pourquoi certaines personnes ont l’impression d’avoir toujours « la poisse », selon la psychologie ?

Vous connaissez peut-être quelqu’un qui dit attirer les galères… ou vous avez parfois cette impression vous-même. Pourtant, la psychologie montre que ce sentiment de malchance repose souvent moins sur une véritable « poisse » que sur la façon dont le cerveau interprète les événements. Bonne nouvelle : notre perception n’est pas figée.

Le cerveau retient plus facilement le négatif

Premier mécanisme en cause : le biais de négativité. En clair, notre cerveau accorde davantage d’importance aux expériences désagréables qu’aux moments neutres ou positifs. Un retard de train, un message ignoré, un café renversé sur votre tee-shirt préféré… ces petits contretemps marquent souvent plus les esprits qu’un trajet sans souci ou une journée fluide.

Des chercheurs, dont Roy Baumeister et ses collègues, ont montré que les événements négatifs ont généralement un impact psychologique plus fort que les positifs. Résultat : vous pouvez avoir l’impression que les mauvaises choses s’enchaînent, alors que les bons moments passent plus discrètement.

Quand on croit à la poisse… on la repère partout

Autre mécanisme bien connu : le biais de confirmation. Lorsqu’une personne pense être malchanceuse, elle remarque plus facilement tout ce qui semble confirmer cette croyance. Vous ratez votre bus ? « Évidemment ». Vous trouvez une place de parking parfaite cinq minutes plus tard ? Ce détail risque de passer au second plan.

Le cerveau adore valider ce qu’il croit déjà vrai. Si vous vous voyez comme quelqu’un de malchanceux, vous risquez de collectionner mentalement toutes les preuves allant dans ce sens, en oubliant le reste.

Le sentiment de contrôle change tout

La psychologie parle aussi de locus de contrôle, un concept développé par Julian Rotter. Il décrit la manière dont nous expliquons ce qui nous arrive. Certaines personnes ont tendance à penser que leur vie dépend surtout de facteurs extérieurs : la chance, le destin, les autres, le hasard. On parle alors de locus de contrôle externe.

D’autres estiment davantage pouvoir influencer les événements par leurs choix, leurs actions ou leur attitude. Quand vous avez le sentiment que tout dépend de forces extérieures, il peut être plus facile d’avoir l’impression de subir les événements… et donc d’être poursuivi par la malchance.

Après plusieurs galères, le découragement peut s’installer

Le psychologue Martin Seligman a développé la théorie de l’impuissance apprise. Elle décrit ce qui peut se produire lorsqu’une personne vit plusieurs expériences négatives successives : elle finit par penser qu’elle n’a aucun pouvoir sur ce qui lui arrive.

Conséquence possible : moins oser, moins essayer, anticiper le pire ou renoncer avant même d’avoir tenté. Ce n’est pas un manque de valeur ni de capacité. C’est un mécanisme psychologique qui peut toucher n’importe qui après une période difficile.

Les personnes « chanceuses » ne doivent pas tout au hasard

Le psychologue Richard Wiseman s’est intéressé à la question de la chance auprès de centaines de participants. Ses travaux suggèrent que les personnes qui se disent chanceuses adoptent souvent des comportements favorisant les opportunités.

Elles seraient par exemple plus ouvertes aux nouveautés, plus attentives à leur environnement et plus enclines à saisir une occasion inattendue. Autrement dit, la chance n’est pas toujours un simple tirage au sort : elle peut aussi être liée à la manière dont vous bougez dans le monde.

Le cerveau veut du sens partout

Notre cerveau aime comprendre, relier, expliquer. Même quand les événements sont totalement indépendants, il cherche parfois un fil conducteur. Trois petits imprévus dans la même semaine ? L’esprit peut vite conclure : « J’ai vraiment la poisse en ce moment ». Alors qu’il s’agit parfois simplement… de hasard.

En résumé, avoir parfois cette impression est humain. Cela ne veut pas dire que vous êtes condamné à attirer les problèmes. Souvent, ce sentiment reflète surtout des biais cognitifs naturels. Prendre du recul, remarquer aussi ce qui se passe bien, reconnaître vos ressources et vos capacités d’action peut changer la perspective. En somme, la « poisse » est parfois moins une réalité qu’une histoire que le cerveau raconte un peu trop fort.