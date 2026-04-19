La manière d’écrire pourrait révéler certains traits de personnalité, selon des experts

Psycho
Anaëlle G.
Photo d'illustration : Freepik

Et si votre façon d’écrire à la main racontait quelque chose de vous ? À l’heure du tout numérique, l’écriture manuscrite intrigue encore les chercheurs. Une étude récente suggère qu’elle pourrait révéler certains traits de personnalité… mais pas de manière aussi simple qu’on pourrait le croire.

Quand la science s’intéresse à votre écriture

Des chercheurs, Daniel Gagiu et Dorin Sendrescu, ont exploré une idée fascinante : analyser l’écriture manuscrite pour y déceler des indices liés à la personnalité. Pour cela, ils ont utilisé une technologie basée sur le deep learning, capable d’examiner des détails très précis dans la manière d’écrire.

Leur modèle s’est concentré sur quatre éléments clés : la ligne de base (c’est-à-dire si votre écriture monte ou descend), l’inclinaison des lettres, l’espacement entre les mots et la pression exercée sur le papier. Ces caractéristiques ont ensuite été comparées à un cadre bien connu en psychologie : le Myers–Briggs Type Indicator (MBTI), qui classe les personnalités selon différentes préférences.

Des résultats intrigants… mais pas magiques

Les résultats de l’étude sont plutôt impressionnants sur le plan technique. Le système a réussi à reconnaître certaines caractéristiques de l’écriture avec une précision allant jusqu’à 96 %, et à estimer des indicateurs de personnalité avec une fiabilité comprise entre 83 % et 91 %.

Cela suggère qu’il pourrait exister des liens entre la manière dont vous écrivez et certaines tendances de personnalité. En d’autres termes, votre écriture pourrait refléter, au moins en partie, votre façon de penser ou de vous exprimer. Attention toutefois à ne pas tirer de conclusions trop rapides.

Une personnalité ne tient pas sur une feuille

Les chercheurs eux-mêmes insistent sur un point essentiel : la personnalité humaine est complexe, nuancée et impossible à résumer à quelques traits visibles sur du papier. Votre écriture peut varier en fonction de votre humeur, de votre niveau de fatigue, du stylo que vous utilisez ou même du contexte dans lequel vous écrivez. Une note griffonnée rapidement n’aura pas le même style qu’une lettre écrite avec soin.

De plus, des outils comme le MBTI reposent eux-mêmes sur des catégories qui ne capturent qu’une partie de la richesse d’un individu. Autrement dit, votre écriture ne vous définit pas. Elle peut éventuellement refléter certaines tendances, mais elle ne raconte jamais toute votre histoire.

Des questions éthiques à ne pas ignorer

Ce type de recherche soulève aussi des enjeux importants, notamment dans des domaines sensibles comme le recrutement ou l’évaluation psychologique. Imaginer que l’on puisse analyser votre écriture pour en déduire votre personnalité pourrait poser des problèmes en termes de confidentialité, de biais ou d’interprétation. Les chercheurs présentent donc leur approche comme un outil d’exploration, et non comme une méthode fiable pour « lire » quelqu’un avec certitude.

Une nouvelle façon de regarder votre écriture

Ce que cette étude met surtout en lumière, c’est le potentiel des technologies modernes pour analyser des détails visuels très fins. L’intelligence artificielle permet aujourd’hui d’observer des schémas que l’œil humain ne repère pas toujours.

Au-delà de la technologie, elle rappelle aussi une chose simple : votre écriture est une forme d’expression personnelle. Elle évolue, elle s’adapte, elle vous accompagne dans vos états, vos émotions et vos moments de vie. Qu’elle soit appliquée, désordonnée, légère ou appuyée, elle fait partie de votre singularité. Et cette singularité ne peut pas être réduite à un profil ou à une étiquette.

En fin de compte, si votre écriture peut parfois laisser entrevoir certaines tendances, elle reste avant tout un reflet vivant, mouvant et unique de votre manière d’être au monde.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Je suis passionnée de mode, toujours à l’affût des tendances qui disent quelque chose de notre époque. J’aime observer comment on s’habille, pourquoi on le fait, et ce que la mode révèle de nous. Derrière les défilés et les silhouettes, ce sont surtout les histoires qui me passionnent.
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