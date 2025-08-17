Seuls 2 % de la population réussissent ce test visuel

Les défis visuels fascinent et stimulent le cerveau, mais certains sont si corsés qu’ils ne laissent passer que les plus attentifs. Ce test relayé par le Daily Miror, réservé à une poignée d’élus, mettra votre sens de l’observation à rude épreuve.

Un défi qui fait appel à l’exception

Le principe est simple : repérer une lettre différente, souvent un « I » caché parmi des « J », en moins de 9 secondes. Ce type de casse-tête, popularisé par la presse anglo-saxonne, s’adresse à ceux qui ont un œil de lynx et une concentration hors norme. Selon les statistiques liées aux tests de QI, seuls 2 à 2,3 % de la population atteignent des performances exceptionnelles dans des exercices de ce type, ce qui correspond à la tranche des hauts potentiels intellectuels.

Pourquoi si peu de réussites ?

La difficulté ne tient pas seulement à la ressemblance des lettres, mais aussi à la pression du temps : il faut repérer l’intrus en moins de 9 secondes. Cette rapidité d’exécution sollicite à la fois l’attention sélective et la vitesse de traitement visuel, deux compétences que l’on retrouve chez les personnes ayant un QI supérieur à 130, soit environ 2 % de la population.

Un excellent entraînement pour le cerveau

Même si vous ne réussissez pas du premier coup, ce genre de test reste bénéfique. Il stimule la concentration, l’observation et la réactivité. Et si vous faites partie de ceux qui trouvent la bonne réponse dans le temps imparti, vous pouvez vous féliciter d’appartenir à une minorité dotée d’un sens de l’analyse particulièrement affûté.

Ce test visuel n’est pas qu’un jeu : il révèle un vrai talent d’observation et de rapidité, que seuls 2 % de la population possèdent naturellement.