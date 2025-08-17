Seuls 2 % de la population réussissent ce test visuel

Psycho
Clelia Campardon
Monstera Production / Pexels

Les défis visuels fascinent et stimulent le cerveau, mais certains sont si corsés qu’ils ne laissent passer que les plus attentifs. Ce test relayé par le Daily Miror, réservé à une poignée d’élus, mettra votre sens de l’observation à rude épreuve.

Un défi qui fait appel à l’exception

Le principe est simple : repérer une lettre différente, souvent un « I » caché parmi des « J », en moins de 9 secondes. Ce type de casse-tête, popularisé par la presse anglo-saxonne, s’adresse à ceux qui ont un œil de lynx et une concentration hors norme. Selon les statistiques liées aux tests de QI, seuls 2 à 2,3 % de la population atteignent des performances exceptionnelles dans des exercices de ce type, ce qui correspond à la tranche des hauts potentiels intellectuels.

https://www.mirror.co.uk/news/weird-news/only-those-high-iq-can-35364173

Pourquoi si peu de réussites ?

La difficulté ne tient pas seulement à la ressemblance des lettres, mais aussi à la pression du temps : il faut repérer l’intrus en moins de 9 secondes. Cette rapidité d’exécution sollicite à la fois l’attention sélective et la vitesse de traitement visuel, deux compétences que l’on retrouve chez les personnes ayant un QI supérieur à 130, soit environ 2 % de la population.

https://www.mirror.co.uk/news/weird-news/only-those-high-iq-can-35364173

Un excellent entraînement pour le cerveau

Même si vous ne réussissez pas du premier coup, ce genre de test reste bénéfique. Il stimule la concentration, l’observation et la réactivité. Et si vous faites partie de ceux qui trouvent la bonne réponse dans le temps imparti, vous pouvez vous féliciter d’appartenir à une minorité dotée d’un sens de l’analyse particulièrement affûté.

Ce test visuel n’est pas qu’un jeu : il révèle un vrai talent d’observation et de rapidité, que seuls 2 % de la population possèdent naturellement.

Clelia Campardon
Clelia Campardon
Diplômée de Sciences Po, je nourris une véritable passion pour les sujets culturels et les questions de société.
Article précédent
Si vous détestez téléphoner, voici ce que cela dit de votre personnalité

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

Si vous détestez téléphoner, voici ce que cela dit de votre personnalité

Envoyer des SMS plutôt que de passer un appel est devenu la norme pour de nombreux Français. Loin...

Ce test d’illusion fascine le web : ce que vous voyez en dit long sur vous

Depuis son apparition sur TikTok, cette illusion d’optique divisée en deux lectures possibles intrigue et amuse des milliers...

Ce que votre façon de serrer les poings dit de vous (et vous surprendra)

La façon dont vous serrez instinctivement les poings pourrait révéler des aspects insoupçonnés de votre personnalité. Derrière ce...

« Je n’aime pas les gens » : ce que cela révèle (en bien) sur votre personnalité

Les personnes qui détestent la compagnie humaine et qui doivent presque se faire violence pour côtoyer les autres...

Vous vivez dans le désordre ? Voici pourquoi c’est peut-être un signe d’intelligence supérieure

Faut-il absolument être organisée pour être intelligente ? Pas si sûr. Si votre chambre est en désordre, votre...

Ce que signifie vraiment cette sensation de « déjà-vu »

Cette impression de "déjà vécu", aussi brève que déroutante, nous cueille souvent au détour d’un couloir, d’une phrase...