Le style de café que vous commandez en dit long sur votre personnalité

Chaque matin, des millions de personnes commandent leur café préféré presque machinalement : un espresso bien serré, un cappuccino mousseux, un latte sucré ou encore un café glacé avec du lait d’amande. Si cette habitude semble anodine, elle pourrait en dire long sur notre façon d’être. Des chercheurs en psychologie et des spécialistes de la consommation s’accordent : nos préférences gustatives ne sont jamais tout à fait neutres.

Espresso : les perfectionnistes directs

Si vous ne jurez que par un espresso, bien corsé, sans sucre ni lait, vous pourriez être une personne orientée vers l’action, efficace et souvent perfectionniste. L’espresso attire généralement les personnes qui veulent aller droit au but, sans fioritures. Une étude publiée dans Appetite a d’ailleurs montré que les fans de goûts amers, comme le café noir, ont souvent des traits plus affirmés, voire autoritaires – bien que cette association ne soit pas systématiquement négative. Le choix de l’espresso peut aussi signaler un goût pour les traditions et une certaine élégance discrète.

Cappuccino et latte : les sociables en quête de confort

Les fans de cappuccino, latte ou macchiato – surtout s’ils sont enrichis de lait d’avoine, d’arômes vanillés ou de cannelle – sont souvent décrits comme sociables, chaleureux et sensibles au regard des autres. Ces boissons douces et réconfortantes sont populaires auprès des personnes qui aiment prendre le temps, discuter ou savourer une pause bien méritée. Une recherche menée par Clinical Psychologist Ramani Durvasula montre que les consommateurs de boissons lactées ont tendance à être plus empathiques et sensibles aux émotions des autres. Ce sont souvent des personnes qui aiment plaire, et qui recherchent le confort, dans leur tasse comme dans la vie.

Café glacé : les esprits libres et modernes

Choisir un café glacé, surtout en dehors des fortes chaleurs, peut trahir un certain anticonformisme. Cette boisson est souvent associée à une génération connectée, créative et ouverte aux nouvelles tendances. Les adeptes du cold brew ou du café glacé aromatisé sont perçus comme innovants, adaptables et un brin rebelles. Ils n’ont pas peur d’expérimenter, même dans les détails du quotidien. Ce profil est souvent lié à des personnalités extraverties, qui n’ont pas peur de se distinguer.

Café filtre ou allongé : les classiques fiables

Le bon vieux café filtre, sans prétention, séduit souvent des personnalités stables, méthodiques et terre-à-terre. Ce type de café est fréquemment associé à des routines bien ancrées, à un goût pour la simplicité et à une certaine constance. Il reflète un mode de vie plus traditionnel, parfois un brin nostalgique, mais aussi une forme de pragmatisme rassurant. Selon une analyse du comportement des consommateurs publiée par la National Coffee Association aux États-Unis, les fans de café filtre sont souvent perçus comme loyaux, organisés et fidèles à leurs habitudes.

Boissons décaféinées : les prudents attentifs à leur bien-être

Opter pour une boisson décaféinée n’est pas anodin. Ce choix est souvent lié à une préoccupation pour la santé, la qualité du sommeil ou un besoin de contrôler ses niveaux d’anxiété. Les personnes qui privilégient le décaféiné sont souvent plus attentives à leur bien-être, parfois perfectionnistes, mais aussi soucieuses de faire des choix réfléchis. Ce type de consommation peut aussi signaler une grande sensibilité physique et une écoute de ses besoins corporels.

Personnalité et café : attention aux stéréotypes

Bien sûr, il serait simpliste de résumer toute une personnalité à une boisson. Les goûts peuvent évoluer, varier selon le contexte ou même être influencés par l’humeur du jour. Cependant, comme d’autres choix apparemment anodins (parfum, style vestimentaire, playlists…), nos habitudes de consommation disent souvent quelque chose sur notre manière d’aborder le monde. Le café devient alors un prétexte intéressant pour mieux se connaître, sans jamais enfermer dans des cases.

Que vous sirotiez un latte bien chaud, un espresso corsé ou encore un cold brew tendance, votre café préféré n’est peut-être pas qu’un simple plaisir matinal. Il reflète, parfois à votre insu, un pan de votre personnalité, vos besoins émotionnels ou vos valeurs quotidiennes.