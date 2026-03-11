Guerra no Oriente Médio: em Dubai, animais são vítimas de abandono em massa.

O conflito no Oriente Médio está se intensificando diariamente, mergulhando diversas cidades no caos. Dubai, um refúgio para influenciadores e uma cidade de luxo e excessos, tornou-se alvo de vários ataques. Mesmo com o governo local pedindo à população que não entre em pânico, expatriados correram para fazer as malas, deixando seus animais de estimação para trás.

Animais, as vítimas invisíveis do conflito.

Um gato preso em uma varanda, seu miado um pedido de socorro. Gatinhos abandonados à própria sorte em uma cidade quase fantasma. Um cachorro amarrado a um poste, esperando por seu dono que jamais retornará, e dezenas de outros vagando por ruas desertas, com as coleiras ainda presas. É impossível permanecer indiferente a essas cenas de desolação e profundo sofrimento animal. Desde que o conflito eclodiu no Oriente Médio, Dubai se encontra em uma posição vulnerável. Esta cidade, outrora aclamada como um Eldorado, mergulhou gradualmente na incerteza, forçando expatriados a reservar voos para países "mais seguros", localizados fora da "zona de guerra".

Apesar das declarações tranquilizadoras, os líderes do país não conseguiram superar o infame "instinto de sobrevivência". Os influenciadores que povoam os Emirados Árabes Unidos abandonaram suas mansões e coberturas luxuosas em busca de refúgio e para salvar suas próprias vidas, deixando seus animais de estimação com um destino cruel. Desde esse êxodo em massa, os abrigos estão sobrecarregados com pedidos de ajuda, e as organizações de proteção animal estão indignadas com tamanha falta de humanidade.

Esses animais, abandonados como lixo em um ambiente hostil, de repente se viram sem família. Segundo o depoimento de um voluntário da organização UAE Animal Community, relatado pelo jornal The Telegraph , algumas pessoas chegaram a pedir aos veterinários o impensável: "Eutanasiar seus animais saudáveis... porque não querem arcar com os custos da mudança ou com a burocracia."

Influenciadores no centro da controvérsia

Os procedimentos administrativos "complicados" são um tema recorrente nas discussões entre influenciadores. Foi o caso da sensação da internet Maddy Burciaga, que deixou a poluição para trás para curtir o céu azul das Ilhas Maurício. Enquanto ela continua postando fotos de palmeiras e se adaptando à sua nova vida tropical, sua cachorra Maya permaneceu em Dubai. Ela esclareceu a situação, lembrando a todos que sua cachorra estava em boas mãos: as de sua babá. Ela também especificou que não era uma viagem só de ida e que a família se reuniria em breve.

Apesar dessa tentativa de defesa, a Liga dos Animais não poupou palavras. "Um cachorro jamais abandonaria seu humano para salvar a própria pele. Cães estão prontos para enfrentar uma guerra para ficar com seus humanos. Essa é toda a diferença entre lealdade... e conforto", protestou a organização no X (antigo Twitter), apontando para uma gritante falta de empatia. Esses cães e gatos, que sempre conheceram o aconchego de um lar, passaram da afeição infinita à miséria absoluta em poucos dias, simplesmente porque seus documentos não estavam "em ordem". E os abrigos , pequenas instalações em Dubai, estão tão superlotados que não conseguem resgatar todos esses animais sem lar.

Simplificar os procedimentos é essencial para o bem-estar animal.

Enquanto influenciadores podem bancar mansões com vista para o mar, roupas de grife e carros de luxo, internautas concluíram que eles também podem bancar um jato particular para resolver as "questões administrativas" relacionadas a seus companheiros peludos. Foi o que a criadora de conteúdo de estilo de vida Jade Lavoie, que tem 1,3 milhão de seguidores, teria feito. Uma escolha muito mais razoável e lógica do que abandonar o animal de estimação no deserto ou nos arredores de cidades em chamas. Para viajantes comuns, que não têm o orçamento para viajar como celebridades, a situação é um pouco mais complicada. Chegar ao destino com seu fiel amigo de quatro patas exige paciência.

“As condições para a entrada de animais na União Europeia, em particular a exigência de títulos de anticorpos antirrábicos, que devem ser testados 30 dias após a vacinação e 3 meses antes da chegada à França”, explica a Fundação Brigitte Bardot . Dada a urgência da situação e os alertas de mísseis cada vez mais frequentes, cumprir esses prazos é difícil. No entanto, em 2022, a Ucrânia abriu uma exceção à lei com uma disposição especial que permite aos refugiados levar seus animais consigo, independentemente de suas circunstâncias.

Numa cidade onde tudo parece possível, garantir a segurança básica dos animais de estimação deveria ser a norma, não a exceção. Imagens de gatinhos famintos em varandas e cães vadios perambulando por ruas desertas são apelos silenciosos por uma maior conscientização global. Porque por trás de cada animal abandonado existe uma história de lealdade traída. O abandono não é uma solução; é um flagelo, uma ilustração da profundidade da depravação humana.