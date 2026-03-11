Em Paris, esta atriz está trazendo de volta o elegante cabelo com risca lateral.

As tendências de beleza evoluem constantemente, e alguns penteados considerados "ultrapassados" muitas vezes acabam voltando à moda. É o caso do cabelo com risca lateral, que parece estar vivenciando um ressurgimento em popularidade. Durante a Semana de Moda de Paris, a atriz francesa Léa Seydoux chamou a atenção ao exibir esse penteado, reacendendo o interesse por esse corte de cabelo.

Uma presença marcante na Semana de Moda de Paris

Léa Seydoux compareceu ao desfile da Louis Vuitton realizado no Cour Carrée do Louvre, em Paris. O evento, idealizado pelo diretor artístico Nicolas Ghesquière, reuniu diversas personalidades do mundo da moda e do cinema. Para a ocasião, a atriz francesa optou por um penteado elegante com ondas suaves e risca lateral. Este look simples, porém sofisticado, chamou a atenção de observadores de moda e entusiastas da beleza.

Um penteado inspirado no estilo clássico chique.

A risca lateral é há muito associada à estética de Hollywood. Nas décadas de 1940 e 50, muitas atrizes adotaram esse estilo para emoldurar o rosto e adicionar movimento aos penteados. Esse tipo de corte geralmente cria uma franja levemente assimétrica, proporcionando um efeito sofisticado sem exigir uma estilização complexa. No caso de Léa Seydoux, o penteado foi combinado com ondas naturais, realçando um visual elegante e romântico.

O retorno de uma tendência dos anos 2000

A risca lateral também foi uma tendência capilar marcante nos anos 2000 e início dos anos 2010, amplamente adotada no tapete vermelho e no dia a dia. Nos últimos anos, as tendências capilares têm favorecido a risca ao meio, considerada mais moderna e minimalista. No entanto, alguns estilistas e cabeleireiros estão observando um retorno gradual da risca lateral, principalmente em desfiles de moda e eventos.

Um truque simples para dar volume ao seu cabelo.

Além do apelo estético, a risca lateral também oferece uma vantagem prática: pode adicionar volume aos cabelos. Cabeleireiros explicam que "afastar a risca da linha natural do cabelo cria uma sensação de dimensão na raiz". Isso faz com que o cabelo pareça mais grosso e adiciona movimento ao penteado. Essa técnica é frequentemente usada para dar volume a cabelos finos ou para estruturar um penteado sem usar muitos produtos de finalização.

Ao aparecer com o cabelo repartido de lado durante a Semana de Moda de Paris, Léa Seydoux trouxe um penteado clássico de volta aos holofotes, um estilo que pode muito bem estar retornando às tendências atuais. Fácil de fazer e favorecedor, esse penteado prova que um simples detalhe no cabelo pode, às vezes, transformar completamente um visual.