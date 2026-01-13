Search here...

O "bob coreano 2 em 1": este corte de cabelo moderno vai favorecer todos os formatos de rosto em 2026.

cabeleireiro
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Karola G/Pexels

Esqueça os cortes chanel rígidos e inflexíveis: em 2026, prepare-se para o chanel coreano 2 em 1, um corte híbrido inspirado na beleza coreana que combina minimalismo e flexibilidade. Versátil, chique e ultraprático, esse chanel da "nova geração" muda de estilo para se adequar ao seu humor, de um visual liso e estruturado a ondas naturais.

Um corte de cabelo pensado para todos os formatos de rosto.

Nem muito longo, nem muito curto: o corte bob coreano fica entre o queixo e a clavícula, uma área estratégica que favorece todos os formatos de rosto. Ele alonga rostos redondos, suaviza maxilares marcados e harmoniza traços mais longos. Seu segredo? Camadas internas invisíveis que adicionam volume e dimensão assim que você aplica textura.

Usado liso, adota uma silhueta elegante e gráfica, diretamente inspirada nas ruas de Seul. Em uma versão ondulada, ganha leveza, remetendo aos penteados naturais de estrelas do K-pop ou atrizes de K-drama.

Camadas ocultas para um efeito arejado

O que diferencia o corte bob coreano de outros cortes bob são suas microcamadas quase imperceptíveis. Cortado rente ao queixo e depois afinado para fora, essas camadas permitem que o cabelo se mova livremente, sem frizz ou peso. O resultado: um corte vibrante, flexível e sempre elegante, mesmo sem secador. Melhor ainda, esse corte bob lida muito bem com os "dias de cabelo ruim": ele mantém o movimento e a estrutura sem exigir retoques constantes.

Um corte verdadeiramente universal

O corte bob coreano é atraente por sua adaptabilidade a todos os tipos de cabelo. Em cabelos asiáticos naturalmente lisos, ele revela sua precisão geométrica. Em cabelos ondulados, ele valoriza a textura, criando um visual natural e fluido. Até mesmo cabelos crespos se beneficiam, graças às camadas internas que evitam o efeito capacete, ao mesmo tempo que adicionam leveza e definição.

Os cabeleireiros estão chamando esse corte de "autoestilização": basta um sérum ou spray texturizador para criar o visual. Uma verdadeira vantagem para quem quer manter o cabelo arrumado sem passar horas em frente ao espelho.

Até 2026, o corte bob coreano 2 em 1 está prestes a se tornar o penteado inteligente: estiloso, adaptável e prático. Um corte, mil possibilidades – e, acima de tudo, sem sacrificar o conforto ou o tempo.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
Article précédent
Segundo um cabeleireiro, estes 4 sinais comprovam que o seu corte de cabelo não lhe assenta bem.
Article suivant
Colorer sans abîmer : le guide 2026 pour une teinture naturelle efficace

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Segundo um cabeleireiro, estes 4 sinais comprovam que o seu corte de cabelo não lhe assenta bem.

Você sai do salão com o cabelo impecável, mas algumas horas depois, o espelho parece estar lhe pregando...

Sair na neve: você vai adorar esta dica antifrizz

Basta um passo para fora, alguns flocos de neve rodopiando na brisa, e de repente seu cabelo parece...

Um truque de penteado super simples que te dá um look chique em 2 minutos.

Um prendedor de cabelo em forma de borboleta e dois minutos são tudo o que você precisa para...

Segundo este famoso cabeleireiro, estas 5 cores de cabelo vão dominar em 2026.

Em 2026, a coloração capilar não será mais sobre transformação, mas sim sobre revelação. Os dias dos efeitos...

Você sonha com uma escova perfeita em dois minutos? Este truque rápido faz toda a diferença.

Manhãs corridas, cabelos ressecados pelo calor ou simplesmente o desejo de praticidade são ótimos motivos para repensar a...

"Loiro escandinavo": o corte de cabelo que ilumina, mesmo sem sol.

Tradicionalmente associado aos países nórdicos e seus verões ensolarados, o loiro escandinavo se consolidou como uma das tendências...

© 2025 The Body Optimist