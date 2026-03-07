Aparência "desarrumada": o novo corte de cabelo "masculino" da moda

Em 2026, as tendências de cabelo masculino (e para quem tem cabelo curto) estão se tornando mais descontraídas. Uma nova tendência capilar "masculina" está surgindo nas redes sociais: o visual "chique sem esforço". Texturas naturais, volume suave e movimento livre estão cada vez mais atraindo homens que desejam um visual estiloso, porém sem rigidez.

O corte do lobo, estrela da desordem controlada

É impossível ignorar o corte lobo. Este corte híbrido, inspirado tanto no mullet quanto nas franjas volumosas dos anos 70, tornou-se um dos estilos mais desejados do momento. Seu princípio: cabelo de comprimento médio no topo, propositalmente despenteado, combinado com camadas mais suaves nas laterais.

O resultado é um visual dinâmico, ligeiramente selvagem, mas sempre elegante. O charme do corte lobo reside nessa impressão de um penteado quase improvisado, como se o seu cabelo tivesse encontrado o seu lugar naturalmente.

Nas redes sociais, esse corte é popular por seu espírito livre e descontraído. Ele realça o movimento natural dos fios e funciona particularmente bem em cabelos ondulados ou com textura levemente grossa. É um corte que celebra a personalidade e a individualidade, em vez da perfeição rígida.

Corte desarrumado: o corte francês, versão casual.

Outra tendência imperdível no momento é o corte "messy crop", uma evolução mais descontraída do famoso corte francês. A franja, levemente repicada, roça as sobrancelhas, enquanto o restante do cabelo permanece com aspecto natural e texturizado. O objetivo não é mais pentear o cabelo para trás, mas sim deixar seu movimento fluir naturalmente. Cabeleireiros nas redes sociais estão publicando diversos tutoriais para mostrar como alcançar esse efeito natural, quase espontâneo.

Este corte é particularmente adequado para cabelos ondulados ou cacheados, adicionando textura e volume instantaneamente. Também é ideal para homens (ou qualquer pessoa com cabelo curto) que buscam um penteado de baixa manutenção: basta seguir alguns passos simples para conseguir um visual estiloso.

O retorno dos comprimentos naturais com o fluxo bro

Para homens (ou qualquer pessoa com cabelo curto) que preferem manter um pouco mais de comprimento, o corte "bro flow" é uma das opções mais populares. Esse estilo se baseia em cortes em camadas que criam volume, permitindo que o cabelo caia naturalmente ao redor do rosto. O resultado evoca um efeito de "acabei de voltar da praia", com fios macios e leves que se movem livremente.

A ideia não é domar o cabelo, mas sim trabalhar com ele. Um óleo leve ou um spray texturizador adiciona brilho e define os fios sem pesar no penteado. O resultado final é um visual fluido, natural e muito fácil de usar.

Por que o corte de cabelo "imperfeito" é tão atraente?

Se esses cortes de cabelo masculinos (ou para qualquer pessoa com cabelo curto) estão se tornando tão populares em todos os lugares, não é por acaso. Eles refletem perfeitamente uma nova visão do chamado estilo masculino.

Em primeiro lugar, exigem pouca manutenção. A textura natural do cabelo é realçada, o que muitas vezes permite que ele seque ao ar livre e seja remodelado em poucos segundos.

Além disso, elas representam uma forma de autenticidade. A era dos penteados ultralisos e do gel brilhante parece estar dando lugar a uma abordagem mais descontraída, onde o estilo é construído em torno da personalidade.

Por fim, esses cortes de cabelo masculinos (ou para qualquer pessoa com cabelo curto) são extremamente versáteis. Funcionam tão bem em um ambiente profissional quanto em uma atmosfera mais festiva ou criativa.

Resumindo, uma coisa é certa: em 2026, o chamado estilo "masculino" celebra a imperfeição controlada mais do que nunca. Um corte/penteado vibrante, livre e natural que prova que, às vezes, tudo o que é preciso é deixar o cabelo respirar para revelar todo o seu potencial.