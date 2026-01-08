Search here...

Sair na neve: você vai adorar esta dica antifrizz

Basta um passo para fora, alguns flocos de neve rodopiando na brisa, e de repente seu cabelo parece ter vida própria. Boas notícias: um truque simples pode ajudar a manter seu cabelo macio, mesmo quando a umidade chega de repente.

Quando o clima ataca seu cabelo

Neve, chuva fraca, nevoeiro persistente… essas condições têm algo em comum: fazem o cabelo ficar frisado num piscar de olhos. Alguns fios soltos ao redor do rosto, uma risca arrepiada, raízes eriçadas. Seu cabelo não está sendo caprichoso ou incontrolável; está simplesmente reagindo ao ambiente, e isso é perfeitamente normal. Adotar uma abordagem que valoriza o próprio corpo também significa entender que cada cabelo tem sua própria textura, sensibilidade e maneira única de reagir às mudanças climáticas. O objetivo não é forçar nada, mas sim cuidar dele com delicadeza e respeito.

O pincel de maquiagem: um aliado inesperado contra o frizz

Nas redes sociais, algumas técnicas se destacam pela sua eficácia genuína. É o caso deste truque popularizado por Matt Newman, criador de conteúdo especializado em penteados. Sua abordagem é atraente pela simplicidade: poucos equipamentos, poucos produtos, mas um resultado visível e natural. O segredo para dar adeus ao frizz causado pela umidade? Um pincel de maquiagem e um spray fixador. Nada mais.

O princípio é tão engenhoso quanto fácil de reproduzir: basta escolher uma escova limpa, de preferência com cerdas densas. Borrife levemente spray fixador ou de cabelo nas cerdas e, em seguida, aplique o produto com precisão nas áreas desejadas: raiz, linha do cabelo, risca ou mechas soltas. Ao contrário da aplicação direta do spray, que muitas vezes resulta em excesso de produto, a escova permite um controle perfeito da quantidade. O cabelo fica alisado na medida certa, sem ficar rígido ou pesado.

Um resultado natural e flexível, sem efeito "capacete".

Essa é a verdadeira vantagem desse método. O frizz é controlado, mas o cabelo mantém o movimento e o volume. Sem raízes excessivamente achatadas, sem acabamento rígido ou brilhante. A escova se mantém intacta, os penteados resistem melhor à umidade e o visual geral fica muito mais natural. É a solução ideal para quem quer um look sofisticado sem abrir mão da liberdade e vitalidade dos fios.

Uma técnica adequada para todas as texturas.

Seja seu cabelo liso, ondulado, preso ou solto, este truque funciona em todos os tipos de cabelo. É especialmente popular para penteados elegantes, como rabos de cavalo, mas também para coques despojados, onde você deseja controlar os fios arrepiados, mantendo um visual relaxado e sofisticado. É melhor evitar aplicar este truque em cabelos longos que já estejam bem penteados, para preservar a leveza dos fios.

Essa dica nos lembra, em última análise, de algo essencial: seu cabelo não precisa ser transformado para ser bonito. Ele merece cuidados respeitosos, que realcem sua textura natural. Mesmo na neve, seu cabelo pode permanecer confiante, elegante e completamente autêntico.

Um truque de penteado super simples que te dá um look chique em 2 minutos.

