Pensávamos que esse acessório dos anos 90 tinha caído no esquecimento, mas ele está voltando com tudo em 2026.

A moda adora revisitar seus arquivos. Depois de várias peças icônicas das décadas de 1990 e 2000, um acessório de cabelo que muitos pensavam estar relegado ao fundo da gaveta está voltando com tudo. Em 2026, a tiara em zigue-zague retorna inesperadamente… e pode muito bem se tornar um dos acessórios de cabelo mais divertidos do momento.

Avistada nas passarelas da Semana de Moda

A tiara em zigue-zague voltou com tudo na Semana de Moda de Paris. Na passarela da Miu Miu, várias modelos exibiram esse acessório icônico, instantaneamente reconhecível e com formato irregular. Composta por pequenas ondas sucessivas, geralmente feitas de metal ou plástico, essa tiara ajuda a prender o cabelo para trás, ao mesmo tempo que dá estrutura ao penteado.

Nas passarelas, foi usado para criar looks simples, porém altamente gráficos, deixando o rosto descoberto e o cabelo com reflexos naturais. Para muitos observadores de moda, essa escolha não é por acaso. Faz parte de uma tendência mais ampla: a reinterpretação dos códigos estéticos dos anos 1990 e início dos anos 2000.

Um acessório icônico dos anos 90.

Para muitos, a faixa de cabelo em zigue-zague evoca imediatamente memórias do final dos anos 90 e início dos anos 2000. Naquela época, esse acessório estava por toda parte: nos pátios das escolas, nas revistas para adolescentes e no tapete vermelho. Diversas celebridades contribuíram significativamente para sua popularidade. Britney Spears e Paris Hilton usaram-na em inúmeras ocasiões, enquanto David Beckham também a adotou, ajudando a torná-la uma parte importante da cultura pop.

Seu sucesso se deve em grande parte ao seu formato único. As ondas da faixa mantêm o cabelo no lugar, criando um volume sutil no topo da cabeça. O resultado: um penteado rápido e prático que adiciona estilo instantaneamente, sem muito esforço.

O grande retorno da estética Y2K

Se este acessório está voltando à moda hoje em dia, é também porque se encaixa numa tendência muito presente na moda atual: a estética Y2K. Este termo refere-se aos estilos populares por volta do ano 2000, agora redescobertos e reinterpretados por designers. Nas últimas temporadas, muitas marcas têm revisitado os códigos visuais desse período. Minibolsas, presilhas de cabelo coloridas, óculos de lentes coloridas e tiaras estão gradualmente retornando às coleções e aos looks do dia a dia.

A faixa de cabelo em zigue-zague se encaixa perfeitamente nessa onda de nostalgia. Para as gerações mais jovens, representa uma peça retrô divertida. Para outras, simplesmente evoca uma época em que a moda se permitia mais leveza e experimentação.

Um acessório fácil de adotar.

Se este acessório está voltando à moda, é também graças à sua simplicidade. Ao contrário de alguns penteados elaborados, a tiara em zigue-zague permite arrumar o cabelo em segundos. Ela pode ser usada de diversas maneiras:

Com o cabelo solto para um estilo natural e descontraído.

com um rabo de cavalo ou um coque para destacar o rosto

em cabelos curtos para adicionar dimensão ao penteado

Este acessório também tem a vantagem de ser adequado para todos os tipos e comprimentos de cabelo. Ele não tem como objetivo transformar o seu cabelo, mas sim complementá-lo e realçá-lo como ele é.

Uma nostalgia que transcende gerações.

O retorno da faixa de cabelo em zigue-zague ilustra perfeitamente como funciona a moda: o que parecia antiquado pode, de repente, voltar a ser tendência algumas décadas depois. Acessórios dos anos 1990 e 2000 continuam a inspirar designers e a atrair novas gerações. Revisitados, modernizados ou simplesmente reinventados com um toque de ironia, encontram uma segunda vida nas tendências atuais.

Em última análise, este pequeno acessório — a faixa de cabelo em ziguezague — serve como um lembrete de algo essencial: a beleza também é um espaço para se divertir. E, às vezes, uma simples faixa de cabelo é tudo o que você precisa para dar ao seu estilo um toque retrô cheio de personalidade.