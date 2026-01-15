Ela cortou o cabelo usando uma ferramenta de construção: o resultado é inacreditável!

Por falta de tempo, dinheiro ou confiança, cada vez mais mulheres estão retocando o corte de cabelo em casa, aparando as pontas com o que tiverem à mão. Uma criadora de conteúdo, que combina estilo e trabalho braçal, resolveu essa tarefa com um item mais adequado para uma caixa de ferramentas do que para uma nécessaire. Dica: o resultado foi um corte impecável.

Um laser para cortar cabelo

Cortar o próprio cabelo em casa é uma empreitada arriscada, especialmente se você não leva jeito para geometria e não tem experiência com cortes de cabelo. Algumas mulheres seguem tutoriais online confiáveis à risca, enquanto outras improvisam, confiando em sua criatividade. Uma entusiasta da beleza faça-você-mesmo chamada @makristia trocou o pente por um laser de construção para guiar a tesoura e evitar um corte em camadas assimétrico.

A criadora de conteúdo, tão habilidosa com rímel quanto com uma furadeira e igualmente à vontade de macacão ou vestido de cetim, está mais acostumada a moldar tábuas de madeira do que a aplicar tratamentos de queratina. No entanto, para essa pequena transformação capilar, ela usou ferramentas mais sofisticadas e vasculhou não as gavetas do banheiro, mas a bancada da garagem. E é preciso dizer que essa técnica inspirada na construção civil funciona maravilhosamente!

Esta ferramenta de medição, muito usada na construção civil, traça uma linha guia clara no cabelo excepcionalmente comprido da trabalhadora experiente. Seu colega, que não tem habilidades em cabeleireiro, ajuda na parte mais difícil. Com a parte de trás da máquina de cortar cabelo, ele apara as pontas, e o resultado é digno de salão .

O truque incomum e barato que agrada

Na legenda, a criadora de conteúdo, que usa tanto humor quanto jargão da construção civil, justifica seu trabalho: “Salões de beleza são muito caros”. E ela não está totalmente errada. As mulheres gastam em média €40 por um corte de cabelo simples, enquanto os homens gastam apenas €10 na barbearia local. Essa jovem, com suas habilidades manuais e profissão que exige esforço físico, usou seu equipamento de forma inteligente. E o resultado foi um sucesso estrondoso.

Enquanto algumas mulheres usam um elástico de cabelo para arrumar o penteado, essa faz-tudo optou por um objeto mais familiar, cuja precisão ela conhece bem. Nos comentários, internautas até elogiaram a solução inusitada, comparando a jovem à Kim Possible. "Essa talvez seja a coisa mais genial que eu já vi na internet", dizia um comentário. Até mesmo profissionais da área aprovaram a ideia. "Como cabeleireira, eu aprovo, e nós poderíamos usar isso", acrescentou uma delas.

Quebrando estereótipos sobre mulheres que são entusiastas do "faça você mesmo"

Em seu vídeo, a mãe solteira não apenas compartilha uma dica de cabelo; ela também reinterpreta sua profissão, incessantemente associada aos homens. Ela redefine não só seu penteado, mas também os estereótipos que o cercam. Essas calças cargo e botas de combate são suas roupas do dia a dia. Longe de ser uma faz-tudo de fim de semana ou uma "assistente" de trabalho que só sabe colocar papel de parede, ela coloca a mão na massa (ou melhor, no cimento).

Ao contrário do que se possa pensar, esta ferramenta, reaproveitada de sua função original, não é apenas um acessório ocasional acumulando poeira em sua garagem. É um instrumento que ela sempre carrega consigo. Porque quando vai trabalhar, ela não leva uma bolsa de grife, mas sim uma maleta cheia de chaves inglesas e chaves de fenda. Através dessa exibição de seu cabelo, ela prova que nem todas as mulheres na indústria da construção têm cortes de cabelo curtos e trejeitos "masculinos".

Se você já pensou em cortar o próprio cabelo, já sabe o que fazer. Este tutorial, diferente de tudo que você já viu nas redes sociais, é perfeito para dar um visual novo e moderno aos seus fios.