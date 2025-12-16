Essa coloração de cabelo com base vermelha está se tornando a tendência do momento.

A cor de cabelo "rubi negro" está surgindo como uma das principais tendências de vermelho da temporada, em uma versão profunda, escura e ultrabrilhante.

O que é um "rubi negro"?

Ruby Noir é um vermelho profundo e altamente saturado, misturado com uma base castanha ou preta, resultando numa aparência quase de rubi preto, dependendo da luz. Situa-se algures entre o vermelho rubi, o vermelho vinho e o preto cereja, com reflexos cereja ou borgonha que são mais visíveis à luz do sol ou sob luz artificial. Esta tonalidade já existe em tinturas de cabelo de caixa, por exemplo, na gama Keratin Color com o nome "1.8 Ruby Noir", concebida como um vermelho real, intenso e brilhante. É particularmente popular no outono e inverno, quando os tons profundos e quentes estão em destaque nas tendências de cabelo.

Por que essa cor está tão popular agora?

Especialistas em coloração apontam tons de vermelho profundo, como o rubi ou o vermelho cereja escuro, como as principais cores para cabelos ruivos no momento, pois mantêm a ousadia sem serem extravagantes. O vermelho rubi escuro adiciona profundidade, brilho e um efeito luxuoso, sendo ao mesmo tempo versátil para o dia a dia, especialmente em uma base castanha.

Essa tonalidade também é atraente porque favorece especialmente tons de pele médios a escuros e aqueles com subtom neutro a frio, adicionando riqueza e dimensão sem parecer agressiva. Em cabelos texturizados, as mechas rubi realçam a definição dos cachos e o brilho, contribuindo para sua popularidade nas redes sociais.

Para quem é mais indicado (e como deve ser usado)?

O preto rubi funciona muito bem em bases castanhas claras a escuras, onde se instala como um véu rubi profundo, com manutenção mais simples do que em cabelos muito claros. Em cabelos loiros, a pré-pigmentação será frequentemente necessária ou você terá que aceitar um resultado muito intenso, quase "vermelho vampiro".

Para um visual moderno, vários profissionais recomendam:

ou um rubi preto ultrabrilhante em cores plenas

Isso poderia ser um balayage vermelho rubi sobre uma base castanha ou preta, para um efeito esfumado e uma aparência mais suave nas raízes.

A manutenção envolve o uso de shampoos para cabelos coloridos, tratamentos de repigmentação como vermelho cereja/preto cereja para nutrir as mechas e proteção térmica rigorosa para manter o brilho.

Profundo, misterioso e intensamente luminoso, o rubi negro surge como o tom de vermelho mais desejado desta temporada. Uma mistura perfeita de elegância clássica e ousadia contemporânea, esta cor de cabelo reúne todas as qualidades: fácil de usar no dia a dia, favorece uma ampla gama de tons de pele e está totalmente em alta. Seja optando por uma coloração completa ou mechas sutis, o rubi negro promete um efeito chique e sofisticado, desde que receba os devidos cuidados. Uma coisa é certa: neste inverno, a tendência são as mechas rubi.