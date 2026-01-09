Search here...

Segundo um cabeleireiro, estes 4 sinais comprovam que o seu corte de cabelo não lhe assenta bem.

cabeleireiro
Engin Akyurt/Pexels

Você sai do salão com o cabelo impecável, mas algumas horas depois, o espelho parece estar lhe pregando peças. O corte escolhido pode não combinar com a textura natural do seu cabelo. Segundo o renomado cabeleireiro Christophe Nicolas Biot, certos sinais visíveis revelam que um corte pode não ser o ideal para o seu tipo de cabelo. No entanto, lembre-se: a única pessoa que pode decidir se um corte combina com você é você mesma.

1. Cabelo que fica volumoso e perde a forma.

Sente que seu cabelo está espetado para todos os lados? Isso não significa necessariamente que ele seja "incontrolável". Christophe Nicolas Biot explica que, quando as pontas ficam desalinhadas, geralmente é porque o corte não acompanha o movimento natural do cabelo. A falta de estrutura cria esse volume difícil de domar, mesmo com os melhores produtos de finalização. Um corte bem-feito, ao contrário, deve trabalhar a favor do cabelo, e não contra ele, para valorizá-lo no dia a dia.

2. Mechas de cabelo que se destacam apesar de todos os seus esforços.

Você escova o cabelo, aplica séruns e tratamentos, e mesmo assim alguns fios simplesmente se recusam a ficar no lugar? O cabeleireiro aponta um erro comum: cortar o cabelo molhado. A água estica temporariamente a fibra capilar, distorcendo o formato natural dos cachos ou ondas. Depois de seco, o cabelo recupera seu movimento autêntico, o que pode dar a impressão de um corte malfeito. Entender essa dinâmica permite que você escolha um estilo que complemente a textura do seu cabelo, em vez de um que entre em conflito com ela.

3. Uma textura persistente semelhante a mousse

Mesmo usando shampoos alisadores e tratamentos antifrizz, seu cabelo ainda parece volumoso ou com frizz? Isso geralmente indica que seu corte de cabelo não respeita a textura natural dos seus fios. Christophe Nicolas Biot enfatiza que não se trata de corrigir a textura, mas sim de escolher um corte que a complemente. Um bom corte deve criar um equilíbrio entre forma e movimento natural, permitindo que seu cabelo se expresse plenamente sem que você precise alisá-lo ou alisá-lo constantemente.

@christophenicolasbiot Seu corte está errado. ❌ Se o seu cabelo está volumoso, com frizz ou arrepiado apesar de todos os seus cuidados, o problema pode não ser a sua natureza… mas sim o corte. O erro geralmente acontece ao cortar o cabelo molhado. A água relaxa a fibra capilar, distorce o movimento e mascara a verdadeira textura. Depois de seco, o cabelo nunca cai como deveria. Um corte a seco revela a verdade do seu cabelo. Respeita o movimento natural, segue o volume real e estrutura sem quebrar. ✂️ No Christophe Nicolas Biot, cada corte a seco é feito mecha por mecha, com tesoura, em cabelo vivo. E sempre finalizado com um tratamento de brilho à base de plantas que fixa a forma e sela as cutículas. Assine para entender melhor o seu cabelo e revelar a sua beleza sem transformá-lo. ✨ #cabelo #cuidadoscomocabelo #cabeleireiro #cortedecabelo Som original - Christophe Nicolas Biot

4. A necessidade constante de alisar ou achatar

Se você passa muito tempo alisando o cabelo ou penteando-o para trás para conseguir o visual desejado, pode ser um sinal de que o corte não é o ideal para você. A especialista observa que muitas pessoas tentam "camuflar" um corte que não combina com suas ondas naturais. No entanto, seu cabelo merece ser apreciado exatamente como é. O formato imposto por um estilo inadequado acaba destoando da sua textura, em vez de valorizá-la.

A solução proposta: corte a seco… mas, acima de tudo, o seu discernimento.

Diante desses sinais, Christophe Nicolas Biot recomenda o corte a seco, uma técnica que segue o movimento natural do cabelo e estrutura o formato sem achatar a textura. Essa abordagem permite um resultado harmonioso e fácil de estilizar, respeitando a natureza do seu cabelo.

Acima de tudo, o melhor conselho continua sendo simples: a única pessoa que pode realmente decidir se um corte de cabelo combina com você é você mesma. O cabelo é uma tela para expressão pessoal e não existem regras universais. Seja você fã de cachos rebeldes, fios frisados ou um cabelo liso e comprido, sua escolha deve, antes de tudo, te agradar. Tendências e opiniões de especialistas podem te guiar, mas a sua satisfação continua sendo o padrão máximo. Afinal, o seu cabelo é seu: divirta-se, experimente e abrace o que te faz feliz.

Resumindo, em vez de se concentrar em como o seu corte de cabelo "deveria" ser de acordo com padrões ou opiniões externas, simplesmente observe o que funciona para você. Se você se sente bem com o seu cabelo, seja ele cacheado, liso, crespo ou rebelde, então ele combina perfeitamente com você.

Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
