Segundo um cabeleireiro, estes 4 sinais comprovam que o seu corte de cabelo não lhe assenta bem.

Você sai do salão com o cabelo impecável, mas algumas horas depois, o espelho parece estar lhe pregando peças. O corte escolhido pode não combinar com a textura natural do seu cabelo. Segundo o renomado cabeleireiro Christophe Nicolas Biot, certos sinais visíveis revelam que um corte pode não ser o ideal para o seu tipo de cabelo. No entanto, lembre-se: a única pessoa que pode decidir se um corte combina com você é você mesma.

1. Cabelo que fica volumoso e perde a forma.

Sente que seu cabelo está espetado para todos os lados? Isso não significa necessariamente que ele seja "incontrolável". Christophe Nicolas Biot explica que, quando as pontas ficam desalinhadas, geralmente é porque o corte não acompanha o movimento natural do cabelo. A falta de estrutura cria esse volume difícil de domar, mesmo com os melhores produtos de finalização. Um corte bem-feito, ao contrário, deve trabalhar a favor do cabelo, e não contra ele, para valorizá-lo no dia a dia.

2. Mechas de cabelo que se destacam apesar de todos os seus esforços.

Você escova o cabelo, aplica séruns e tratamentos, e mesmo assim alguns fios simplesmente se recusam a ficar no lugar? O cabeleireiro aponta um erro comum: cortar o cabelo molhado. A água estica temporariamente a fibra capilar, distorcendo o formato natural dos cachos ou ondas. Depois de seco, o cabelo recupera seu movimento autêntico, o que pode dar a impressão de um corte malfeito. Entender essa dinâmica permite que você escolha um estilo que complemente a textura do seu cabelo, em vez de um que entre em conflito com ela.

3. Uma textura persistente semelhante a mousse

Mesmo usando shampoos alisadores e tratamentos antifrizz, seu cabelo ainda parece volumoso ou com frizz? Isso geralmente indica que seu corte de cabelo não respeita a textura natural dos seus fios. Christophe Nicolas Biot enfatiza que não se trata de corrigir a textura, mas sim de escolher um corte que a complemente. Um bom corte deve criar um equilíbrio entre forma e movimento natural, permitindo que seu cabelo se expresse plenamente sem que você precise alisá-lo ou alisá-lo constantemente.

4. A necessidade constante de alisar ou achatar

Se você passa muito tempo alisando o cabelo ou penteando-o para trás para conseguir o visual desejado, pode ser um sinal de que o corte não é o ideal para você. A especialista observa que muitas pessoas tentam "camuflar" um corte que não combina com suas ondas naturais. No entanto, seu cabelo merece ser apreciado exatamente como é. O formato imposto por um estilo inadequado acaba destoando da sua textura, em vez de valorizá-la.

A solução proposta: corte a seco… mas, acima de tudo, o seu discernimento.

Diante desses sinais, Christophe Nicolas Biot recomenda o corte a seco, uma técnica que segue o movimento natural do cabelo e estrutura o formato sem achatar a textura. Essa abordagem permite um resultado harmonioso e fácil de estilizar, respeitando a natureza do seu cabelo.

Acima de tudo, o melhor conselho continua sendo simples: a única pessoa que pode realmente decidir se um corte de cabelo combina com você é você mesma. O cabelo é uma tela para expressão pessoal e não existem regras universais. Seja você fã de cachos rebeldes, fios frisados ou um cabelo liso e comprido, sua escolha deve, antes de tudo, te agradar. Tendências e opiniões de especialistas podem te guiar, mas a sua satisfação continua sendo o padrão máximo. Afinal, o seu cabelo é seu: divirta-se, experimente e abrace o que te faz feliz.

Resumindo, em vez de se concentrar em como o seu corte de cabelo "deveria" ser de acordo com padrões ou opiniões externas, simplesmente observe o que funciona para você. Se você se sente bem com o seu cabelo, seja ele cacheado, liso, crespo ou rebelde, então ele combina perfeitamente com você.