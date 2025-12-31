Segundo este famoso cabeleireiro, estas 5 cores de cabelo vão dominar em 2026.

Em 2026, a coloração capilar não será mais sobre transformação, mas sim sobre revelação. Os dias dos efeitos rígidos ou exageradamente dramáticos ficaram para trás: em seu lugar, surgem técnicas que respeitam a textura natural, o tom de pele e a personalidade. Cada cabelo é considerado único, belo como é, e a coloração se torna uma ferramenta de autoexpressão e bem-estar.

1. Contorno capilar, o aliado do "brilho saudável"

Uma grande tendência deste ano , o contorno capilar ultrapassou em muito as mechas tradicionais. Essa técnica consiste em aplicar toques de luz estrategicamente ao redor do rosto, de forma semelhante à maquiagem personalizada para o cabelo. O objetivo? Realçar os traços, suavizar ângulos e iluminar a tez sem jamais criar um aspecto artificial. Adaptável a todos os formatos de rosto e tons de pele, o contorno capilar celebra a diversidade facial e realça a harmonia natural. O resultado é sutil, favorecedor e profundamente elegante.

Veja esta publicação no Instagram Uma postagem compartilhada por MAISONKAKU. (@kakuhair__)

2. Castanho escuro com efeito espelhado

Em 2026, o castanho será uma cor poderosa e luminosa. Esqueça os castanhos sem brilho: esta versão brinca com reflexos intensos e um brilho quase líquido. O efeito espelhado cria a ilusão de cabelos saudáveis, macios e volumosos. Disponível em tons que variam do chocolate quente ao quase preto, esta cor combina com todos os tons de pele. Ela realça a riqueza natural dos cabelos e projeta uma imagem confiante e elegante.

3. O loiro baunilha derretida, o epítome da doçura.

O loiro de 2026 é sinônimo de suavidade e calor. Este loiro baunilha mesclado abandona os contrastes marcantes em favor de uma transição fluida entre as tonalidades. Ele captura a luz como um raio de sol, trazendo luminosidade e frescor ao rosto. Essa cor evoca delicadeza, vitalidade e uma simplicidade elegante. É perfeita para quem deseja iluminar os cabelos, mantendo um visual natural e confortável para o dia a dia.

4. Cobre pastel quente

Mais delicado que o cobre tradicional, o cobre pastel de 2026 flerta com os tons loiros para um visual luminoso e acessível. Essa tonalidade difunde um calor suave que favorece todos os tons de pele, dos mais claros aos mais dourados. Ela celebra o volume, a textura e o glamour natural dos cabelos. É uma cor que exala gentileza e confiança, sem jamais sobrecarregar o rosto.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Thibault & Valentine (@lelocal.35)

5. Cores minerais: um retorno ao básico

Inspiradas na natureza, as tonalidades minerais vieram para ficar: loiro areia, castanho ocre, delicados tons terrosos. Essas cores oferecem profundidade orgânica e reflexos sutis, quase vibrantes. Elas acompanham as curvas naturais do cabelo e transcendem as estações sem jamais se tornarem cansativas. Autênticas, suaves e elegantes, elas personificam a beleza atemporal, alinhada ao respeito próprio e à valorização da singularidade de cada um.

A moral da história é que, em 2026, a coloração capilar não esconde, mas sim realça. Ela celebra todas as texturas, todos os formatos e todas as identidades. É um convite para amar o seu cabelo, para exibi-lo e para se sentir completamente você mesma.