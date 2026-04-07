O "corte bob da vovó", o corte de cabelo estrela da temporada.

O corte "granny bob" está voltando com tudo como uma das tendências capilares imperdíveis. Inspirado no clássico bob, esse corte agrada por sua elegância atemporal e facilidade de manutenção. Adotado por diversas celebridades e visto nas passarelas, ele se consolida como uma alternativa moderna aos estilos mais estruturados.
Uma versão mais suave do clássico corte bob.
O corte "granny bob" parte do formato básico do bob, mas com uma abordagem mais suave e natural. Geralmente cortado na altura do maxilar ou um pouco abaixo, caracteriza-se por linhas menos marcadas e um movimento sutil.
Ao contrário do corte bob bem definido, este corte opta por um visual ligeiramente desfiado, por vezes combinado com um volume subtil ou uma textura ondulada. O objetivo é alcançar um resultado elegante sem parecer demasiado rígido. Esta tendência faz parte de um regresso mais amplo aos penteados de baixa manutenção que requerem o mínimo de cuidado diário.
Por que o corte de cabelo "granny bob" é tão popular?
O sucesso do corte "granny bob" reside em grande parte na sua versatilidade. Este corte adapta-se a diferentes texturas de cabelo, sejam elas lisas, onduladas ou ligeiramente encaracoladas. Ajuda também a emoldurar o rosto, mantendo um aspeto natural. Alguns cabeleireiros salientam que este tipo de bob pode dar movimento aos cabelos finos e domar os fios mais grossos. O corte pode ser usado com risca ao meio para um look minimalista ou com risca lateral para adicionar volume.
Veja esta publicação no Instagram
Uma tendência observada entre várias celebridades.
Diversas celebridades contribuíram para popularizar esse corte de cabelo nos últimos meses, ajudando-o a voltar à moda. O "granny bob" faz parte de uma tendência que privilegia versões atualizadas de cortes clássicos, como o long bob ou o bob texturizado. Esse tipo de corte é frequentemente apreciado por seu equilíbrio entre sofisticação e simplicidade, permitindo uma variedade de estilos para diferentes ocasiões.
Como adotar esse corte de cabelo
Para conseguir um "corte chanel", especialistas recomendam optar por um corte levemente repicado para manter o movimento. A manutenção é relativamente simples, com retoques espaçados de acordo com a taxa de crescimento do cabelo. Um estilo natural, usando uma escova leve ou deixando secar ao ar livre, realça o visual desse corte. Como em qualquer penteado, o resultado pode variar dependendo do tipo de cabelo, densidade e formato do rosto.
O corte "granny bob" confirma o retorno de penteados atemporais e repaginados. Fácil de usar e adaptável a diversos estilos, tornou-se uma opção popular para quem busca um penteado elegante sem complicações. Essa tendência ilustra o crescente interesse por visuais que sejam modernos e fáceis de manter.