O "corte bob da vovó", o corte de cabelo estrela da temporada.

cabeleireiro
Fabienne Ba.
@teyanataylor / Instagram

O corte "granny bob" está voltando com tudo como uma das tendências capilares imperdíveis. Inspirado no clássico bob, esse corte agrada por sua elegância atemporal e facilidade de manutenção. Adotado por diversas celebridades e visto nas passarelas, ele se consolida como uma alternativa moderna aos estilos mais estruturados.

Uma versão mais suave do clássico corte bob.

O corte "granny bob" parte do formato básico do bob, mas com uma abordagem mais suave e natural. Geralmente cortado na altura do maxilar ou um pouco abaixo, caracteriza-se por linhas menos marcadas e um movimento sutil.

Ao contrário do corte bob bem definido, este corte opta por um visual ligeiramente desfiado, por vezes combinado com um volume subtil ou uma textura ondulada. O objetivo é alcançar um resultado elegante sem parecer demasiado rígido. Esta tendência faz parte de um regresso mais amplo aos penteados de baixa manutenção que requerem o mínimo de cuidado diário.

Por que o corte de cabelo "granny bob" é tão popular?

O sucesso do corte "granny bob" reside em grande parte na sua versatilidade. Este corte adapta-se a diferentes texturas de cabelo, sejam elas lisas, onduladas ou ligeiramente encaracoladas. Ajuda também a emoldurar o rosto, mantendo um aspeto natural. Alguns cabeleireiros salientam que este tipo de bob pode dar movimento aos cabelos finos e domar os fios mais grossos. O corte pode ser usado com risca ao meio para um look minimalista ou com risca lateral para adicionar volume.

Uma tendência observada entre várias celebridades.

Diversas celebridades contribuíram para popularizar esse corte de cabelo nos últimos meses, ajudando-o a voltar à moda. O "granny bob" faz parte de uma tendência que privilegia versões atualizadas de cortes clássicos, como o long bob ou o bob texturizado. Esse tipo de corte é frequentemente apreciado por seu equilíbrio entre sofisticação e simplicidade, permitindo uma variedade de estilos para diferentes ocasiões.

Como adotar esse corte de cabelo

Para conseguir um "corte chanel", especialistas recomendam optar por um corte levemente repicado para manter o movimento. A manutenção é relativamente simples, com retoques espaçados de acordo com a taxa de crescimento do cabelo. Um estilo natural, usando uma escova leve ou deixando secar ao ar livre, realça o visual desse corte. Como em qualquer penteado, o resultado pode variar dependendo do tipo de cabelo, densidade e formato do rosto.

O corte "granny bob" confirma o retorno de penteados atemporais e repaginados. Fácil de usar e adaptável a diversos estilos, tornou-se uma opção popular para quem busca um penteado elegante sem complicações. Essa tendência ilustra o crescente interesse por visuais que sejam modernos e fáceis de manter.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
Article précédent
"Coordenação capilar": o novo truque de beleza que instantaneamente deixa um look mais chique

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Coordenação capilar": o novo truque de beleza que instantaneamente deixa um look mais chique

Na moda, pequenos detalhes muitas vezes fazem toda a diferença. Uma tendência observada nas passarelas e nas redes...

Pensávamos que esse acessório dos anos 90 tinha caído no esquecimento, mas ele está voltando com tudo em 2026.

A moda adora revisitar seus arquivos. Depois de várias peças icônicas das décadas de 1990 e 2000, um...

Em Paris, esta atriz está trazendo de volta o elegante cabelo com risca lateral.

As tendências de beleza evoluem constantemente, e alguns penteados considerados "ultrapassados" muitas vezes acabam voltando à moda. É...

Aparência "desarrumada": o novo corte de cabelo "masculino" da moda

Em 2026, as tendências de cabelo masculino (e para quem tem cabelo curto) estão se tornando mais descontraídas....

O corte de cabelo "Christy Cut" está voltando à moda, inspirado em uma supermodelo dos anos 90.

Os anos 90 nunca estiveram tão presentes na inspiração de beleza. Este ano, 2026, um corte icônico está...

Na Coreia do Sul, essa técnica cria a ilusão de uma raiz capilar mais grossa.

A Coreia do Sul nunca parou de inovar no mundo da beleza. Sua ideia mais recente: adaptar a...