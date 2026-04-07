O "corte bob da vovó", o corte de cabelo estrela da temporada.

O corte "granny bob" está voltando com tudo como uma das tendências capilares imperdíveis. Inspirado no clássico bob, esse corte agrada por sua elegância atemporal e facilidade de manutenção. Adotado por diversas celebridades e visto nas passarelas, ele se consolida como uma alternativa moderna aos estilos mais estruturados.

Uma versão mais suave do clássico corte bob.

O corte "granny bob" parte do formato básico do bob, mas com uma abordagem mais suave e natural. Geralmente cortado na altura do maxilar ou um pouco abaixo, caracteriza-se por linhas menos marcadas e um movimento sutil.

Ao contrário do corte bob bem definido, este corte opta por um visual ligeiramente desfiado, por vezes combinado com um volume subtil ou uma textura ondulada. O objetivo é alcançar um resultado elegante sem parecer demasiado rígido. Esta tendência faz parte de um regresso mais amplo aos penteados de baixa manutenção que requerem o mínimo de cuidado diário.

Por que o corte de cabelo "granny bob" é tão popular?

O sucesso do corte "granny bob" reside em grande parte na sua versatilidade. Este corte adapta-se a diferentes texturas de cabelo, sejam elas lisas, onduladas ou ligeiramente encaracoladas. Ajuda também a emoldurar o rosto, mantendo um aspeto natural. Alguns cabeleireiros salientam que este tipo de bob pode dar movimento aos cabelos finos e domar os fios mais grossos. O corte pode ser usado com risca ao meio para um look minimalista ou com risca lateral para adicionar volume.

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Uma tendência observada entre várias celebridades.

Diversas celebridades contribuíram para popularizar esse corte de cabelo nos últimos meses, ajudando-o a voltar à moda. O "granny bob" faz parte de uma tendência que privilegia versões atualizadas de cortes clássicos, como o long bob ou o bob texturizado. Esse tipo de corte é frequentemente apreciado por seu equilíbrio entre sofisticação e simplicidade, permitindo uma variedade de estilos para diferentes ocasiões.

Como adotar esse corte de cabelo

Para conseguir um "corte chanel", especialistas recomendam optar por um corte levemente repicado para manter o movimento. A manutenção é relativamente simples, com retoques espaçados de acordo com a taxa de crescimento do cabelo. Um estilo natural, usando uma escova leve ou deixando secar ao ar livre, realça o visual desse corte. Como em qualquer penteado, o resultado pode variar dependendo do tipo de cabelo, densidade e formato do rosto.

O corte "granny bob" confirma o retorno de penteados atemporais e repaginados. Fácil de usar e adaptável a diversos estilos, tornou-se uma opção popular para quem busca um penteado elegante sem complicações. Essa tendência ilustra o crescente interesse por visuais que sejam modernos e fáceis de manter.