Sem tempo para uma escova? Este truque adiciona volume em 5 minutos.

Sem tempo para uma escova completa? Esta dica, descoberta em um Reel da maquiadora @makeupbymelissam no Instagram, adiciona volume à raiz em menos de 5 minutos, sem mexer no resto do cabelo. Perfeito para ir de uma saída à noite para um happy hour depois do trabalho sem perder mais uma hora na frente do espelho.

Um método desenvolvido para o "dia seguinte à escova".

A ideia é simples: recuperar a escova de ontem trabalhando apenas na área que perdeu o volume, ou seja, a raiz no topo da cabeça. Isso preserva o restante do cabelo, já alisado ou ondulado, economizando tempo precioso e mantendo o estilo original. Para conseguir esse resultado, @makeupbymelissam usa alguns produtos essenciais e fáceis de ter à mão:

3 rolos de cabelo de grande diâmetro

1 presilha para estilizar o cabelo

1 creme para secagem ou modelagem com secador

1 spray fixador leve.

O passo a passo para aumentar o volume em 5 minutos

Aplique uma pequena quantidade de creme modelador diretamente na raiz do cabelo, no topo da cabeça, alisando-o para trás com os dedos ou uma escova plana.

Separe uma grande mecha de cabelo na frente, alise-a e prenda-a para o lado usando a escova e a presilha, para direcionar o movimento adequadamente.

Na parte de trás da cabeça, alise uma mecha com um secador de cabelo (ou um secador com um acessório de escova redonda) e, em seguida, enrole-a imediatamente em um modelador de cachos.

Repita a operação na parte central do crânio até a borda da testa, de modo a criar uma "faixa" de volume homogêneo.

Borrife uma leve camada de spray fixador nos cachos a uma certa distância para fixar o penteado sem deixá-los rígidos.

Deixe agir por alguns minutos (o tempo necessário para se maquiar ou se vestir), depois retire os modeladores com cuidado e reposicione a raiz do cabelo com os dedos.

O resultado: as raízes ficam leves novamente, o topo do cabelo parece "desperto" e o conjunto dá a ilusão de um cabelo recém-escovado.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Melissa Murdick (@makeupbymelissam)

Por que esse truque funciona tão bem?

Essa técnica se concentra exclusivamente na raiz, onde o volume é inicialmente criado, em vez de escovar todo o cabelo novamente. Isso evita o superaquecimento do comprimento já estilizado, ao mesmo tempo que adiciona volume precisamente onde o olhar é atraído inicialmente.

Durante as festas de fim de ano, quando os compromissos se acumulam mais rápido do que lavagens de cabelo, este truque específico pode se tornar uma "emergência" prática para quem precisa: três modeladores de cachos, um pouco de produto, alguns minutos e o cabelo recupera o volume instantaneamente. Claro, não há obrigação de ter volume, escova ou um penteado "arrumado" para as festas ou uma saída à noite: você pode fazer exatamente o que quiser com o seu cabelo, de acordo com seu humor, energia e desejos.