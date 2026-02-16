Cabelo oleoso: este erro na hora de lavar o cabelo pode ser a causa, segundo um especialista.

Muitas pessoas sofrem com cabelos oleosos logo após a lavagem, e isso geralmente não é uma questão de higiene, mas sim de uma rotina inadequada de cuidados capilares. Um erro muito comum durante a lavagem pode, na verdade, estimular a produção de sebo e fazer com que o cabelo fique oleoso novamente rapidamente.

Por que meu cabelo fica oleoso tão rápido?

Cabelos oleosos resultam da produção excessiva de sebo pelo couro cabeludo, um fenômeno que pode ser influenciado por fatores naturais como genética, hormônios ou até mesmo a alimentação. Um elemento fundamental, muitas vezes negligenciado, é a forma como você lava o cabelo: shampoos muito agressivos ou lavagens muito frequentes podem desequilibrar a flora natural do couro cabeludo.

Um erro comum ao lavar o cabelo

Ao contrário da crença popular, lavar o cabelo todos os dias ou esfregar vigorosamente o couro cabeludo não resolve o problema; na verdade, pode piorá-lo. Cada lavagem remove parte da película hidrolipídica protetora do couro cabeludo, que, para compensar, pode produzir ainda mais sebo, criando um ciclo vicioso em que o cabelo fica oleoso ainda mais rápido.

Da mesma forma, o uso de shampoos muito agressivos pode proporcionar uma sensação imediata de frescor, mas a longo prazo desequilibra o couro cabeludo e estimula o aumento da produção de sebo.

Como evitar esse erro

Para combater a oleosidade capilar de forma permanente, os especialistas recomendam alguns ajustes simples:

Intercale as lavagens: em vez de lavar o cabelo todos os dias, tente fazê-lo duas ou três vezes por semana para permitir que o couro cabeludo se reequilibre.

Escolher um shampoo adequado: um produto suave, especialmente formulado para cabelos oleosos, ajuda a limpar sem ressecar ou irritar o couro cabeludo.

Aplique o shampoo delicadamente: massageie suavemente com as pontas dos dedos, sem esfregar com muita força, e concentre-se no couro cabeludo em vez do comprimento do cabelo.

Enxágue bem: um enxágue completo com água morna ou ligeiramente fria ajuda a remover resíduos de produtos que podem deixar o cabelo pesado.

Shampoo Beyond

Outras medidas também podem ajudar a limitar a sensação de cabelo oleoso: evite água muito quente, que estimula a produção de sebo, não aplique tratamentos ricos na raiz e, às vezes, use um xampu seco entre as lavagens para absorver o excesso de oleosidade sem precisar lavar novamente.

Ao corrigir esse erro básico na sua rotina de lavagem e adotar gestos mais suaves e direcionados, muitas vezes é possível reduzir a produção excessiva de sebo e espaçar as lavagens, resultando em cabelos visivelmente menos oleosos e um couro cabeludo mais equilibrado.