Queda de cabelo: este "erro" comum que os dermatologistas desaconselham veementemente.

De acordo com especialistas em pele e couro cabeludo, certos hábitos inconscientes que repetimos com frequência podem, na verdade, piorar a queda de cabelo ao longo do tempo. A queda de cabelo normal é comum, mas hábitos inadequados de cuidados ou penteados podem agravá-la.

Um erro comum, segundo uma dermatologista: usar um acessório muito apertado.

Segundo esta dermatologista , o uso de certos acessórios apertados, principalmente bonés ou penteados muito justos durante a atividade física, pode ser prejudicial aos cabelos e à sua fixação no couro cabeludo. Esses acessórios costumam reter a transpiração, favorecem o acúmulo de sebo e sujeira e criam tensão constante nos folículos capilares.

Quando essa tensão mecânica é contínua, pode causar o que os especialistas chamam de alopecia de tração — uma forma de queda de cabelo causada pela tração excessiva nos folículos capilares. Dermatologistas e associações de saúde capilar recomendam evitar penteados apertados e acessórios que puxem ou comprimam o couro cabeludo.

Por que certos hábitos pioram a queda de cabelo?

Perder entre 50 e 100 fios de cabelo por dia é considerado fisiologicamente normal, mas além disso, a queda de cabelo pode se tornar preocupante.

Além de penteados apertados, outros hábitos cotidianos — como o uso repetido de ferramentas de calor para modelar o cabelo, produtos agressivos ou lavar o cabelo com muita ou pouca frequência — podem enfraquecer os fios e irritar o couro cabeludo. Esses fatores, por si só, não causam alopecia grave, mas contribuem para um enfraquecimento gradual da fibra capilar.

Bons hábitos para limitar a queda de cabelo

Dermatologistas enfatizam a importância de adaptar sua rotina de cuidados com os cabelos para mantê-los saudáveis. Algumas dicas recomendadas por especialistas incluem:

Evite penteados que puxem muito o cabelo, como rabos de cavalo muito apertados ou certos elásticos que repuxam os fios, para reduzir a tração nos folículos.

Prefira penteados mais soltos e acessórios suaves que não comprimam o couro cabeludo.

Mantenha uma higiene regular, usando um xampu adequado ao seu tipo de couro cabeludo para evitar o acúmulo de sebo ou irritação.

Essas ações, embora possam parecer simples, são frequentemente negligenciadas no dia a dia, apesar de desempenharem um papel concreto na preservação da densidade capilar.

Quando consultar um dermatologista

A queda de cabelo que piora, aparece em áreas específicas ou persiste por mais de três meses requer atenção médica. Somente um especialista pode determinar se a queda está relacionada ao eflúvio telógeno, à alopecia androgenética ou a outra doença do couro cabeludo.

Um dermatologista pode oferecer exames adequados, aconselhamento personalizado e, se necessário, tratamentos específicos para retardar a queda de cabelo ou estimular o crescimento de novos fios.