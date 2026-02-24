Essa tendência de sobrancelhas dos anos 2000 está voltando com tudo.

Pensou que as tinha deixado no fundo da sua nécessaire, junto com os seus glosses labiais brilhantes? Surpresa: as sobrancelhas ultrafinas dos anos 2000 estão de volta aos holofotes. Uma tendência que divide opiniões… e que agrada a uma nova geração pronta para quebrar as regras.

A retomada do movimento Y2K está dando o que falar sobre sobrancelhas.

Após anos dominados por sobrancelhas grossas, naturais e cheias, chegou a hora da precisão meticulosa. Desde o final de 2025 e início de 2026, sobrancelhas finas e bem definidas voltaram com tudo no TikTok e no Instagram. Tutoriais de "revitalização de sobrancelhas depiladas em excesso" estão se multiplicando: pinça na mão, lápis apontado, linhas limpas e marcantes.

Esse retorno faz parte de uma onda mais ampla de nostalgia. A estética dos anos 2000 está inundando as redes sociais novamente: calças de cintura baixa, lábios brilhantes e olhos esfumados intensos. Nesse contexto, a sobrancelha ultrafina está voltando à moda, uma referência a uma era em que a beleza abraçava fortes contrastes.

Um estilo que divide opiniões… e isso é ótimo.

Como qualquer tendência marcante, a sobrancelha ultrafina não agrada a todos. Quem prefere sobrancelhas grossas as considera antiquadas, muito severas ou até mesmo arriscadas. Para outros, esses arcos minimalistas ampliam o olhar e criam uma aparência sofisticada. No fim das contas, tudo depende da sua preferência.

A beleza não é uma regra fixa. Ela evolui, experimenta e brinca com os extremos. Depois de anos de excessos e sobrancelhas penteadas para cima, a precisão cirúrgica oferece uma alternativa.

Ícones de ontem e de hoje.

É impossível falar dessa tendência sem pensar em Pamela Anderson, que exibiu sobrancelhas finíssimas no auge dos anos 2000. Antes dela, Angelina Jolie já as usava intensamente nos anos 90, esculpindo o olhar com um traço delicado e dramático.

Hoje, a nova geração está pronta. Gabbriette, uma modelo com aura punk, abraça essas sobrancelhas finas com um toque moderno e ousado. Amelia Gray, a nova musa da moda, combina-as com uma maquiagem sofisticada e de alto contraste. O resultado: um visual teatral, quase cinematográfico. Essas sobrancelhas não passam despercebidas, e esse é justamente o seu charme.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabbriette (@gabbriette)

Ouse sem trair a si mesmo

Se a ideia lhe agrada, não precisa correr para a pinça e fazer algo irreversível. Você pode testar o efeito com maquiagem: corretivo para disfarçar sutilmente o formato natural, um lápis fino para redesenhar um arco mais estreito. Isso permite que você experimente sem comprometer o crescimento dos pelos. Seu rosto é único, assim como suas sobrancelhas. Sejam elas grossas, arqueadas, cheias, ralas ou ultrafinas, elas contribuem para a sua identidade. O segredo é escolher um visual que reflita quem você é.

A moral da história é que o retorno das sobrancelhas ultrafinas prova uma coisa: a beleza adora ciclos. O que era considerado ultrapassado ontem se torna desejável hoje. Além das tendências, o que realmente importa é a sua liberdade para brincar com a sua imagem. Você pode amar sobrancelhas grossas e mantê-las com orgulho. Pode experimentar um arco fino para um visual marcante. Sua beleza não precisa seguir um algoritmo; ela segue a sua criatividade.