"Blooming gel", essa manicure japonesa é a nova tendência para 2026.

Minimalista num dia, maximalista no outro: as manicures reinventam-se constantemente. Nesta primavera de 2026, uma técnica japonesa está a conquistar todos os olhares e promete transformar as unhas em verdadeiras obras de arte abstratas. O seu nome? Gel Blooming.

O que exatamente é o gel blooming?

O gel blooming é uma técnica de nail art que utiliza uma fórmula de gel muito específica. Como explica a manicure Natalia Mercedes à Vogue, "este gel é aplicado sobre uma base que ainda não foi curada sob uma lâmpada UV ou LED".

É aqui que a mágica acontece: ao aplicar uma cor por cima, o pigmento não fica fixo. Ele se difunde, se espalha e se transforma gradualmente antes de fixar sob a lâmpada. Ao contrário de uma manicure clássica, com suas linhas limpas e ultracontroladas, aqui, um elemento de surpresa entra em jogo.

O resultado? Efeitos fluidos, orgânicos, quase hipnóticos. Alguns desenhos lembram tie-dye circular, outros evocam delicados efeitos marmorizados ou padrões que parecem literalmente desabrochar na unha. Cada dedo se torna único, impossível de reproduzir exatamente. E é justamente essa singularidade que é tão atraente.

Uma inspiração vinda diretamente do Japão.

A técnica de gel blooming faz parte da grande tradição da nail art japonesa, reconhecida pela sua atenção meticulosa aos detalhes e ousada criatividade. No Japão, salões especializados exploram há anos técnicas que combinam precisão técnica com experimentação artística.

Aqui, o design não apenas existe: ele evolui. Antes da secagem, o padrão "desabrocha" na unha, graças à difusão controlada do pigmento. O tempo de espera antes da secagem sob a lâmpada influencia diretamente a intensidade do efeito. Quanto mais tempo você espera, mais a cor se revela. Essa dimensão quase viva confere à manicure um caráter expressivo e contemporâneo. Suas unhas deixam de ser meras telas e se tornam uma tela para expressão criativa, refletindo sua personalidade.

Por que essa tendência é tão atraente?

Uma das grandes vantagens do gel blooming é a liberdade que ele oferece. Você pode brincar com contrastes fortes para realçar a difusão: preto e branco para um efeito gráfico, azul elétrico sobre nude para um visual moderno, rosa e vermelho para uma versão vibrante e ousada. Estampas de animais, como leopardo ou zebra, são particularmente adequadas para essa técnica.

E em 2026, a beleza é mais do que nunca uma questão de expressão pessoal. O gel Blooming chega no momento certo: oferece o equilíbrio perfeito entre criatividade e elegância, sem a necessidade de strass, texturas ou acessórios adicionais. Cada unha se transforma em uma pequena obra de arte abstrata. Você pode adaptá-la aos seus desejos, ao seu humor, ao seu estilo. Unhas curtas e naturais, comprimentos ousados, formatos quadrados ou amendoados: essa técnica combina com todos os formatos de mão e valoriza cada uma delas.

Com seu efeito difuso e artístico, o gel blooming já se destaca como uma das principais tendências de manicure para a primavera de 2026. Naturalmente, como qualquer aplicação de gel, o blooming gel requer uma remoção específica. Recomenda-se que o procedimento seja feito profissionalmente em um salão para preservar a saúde da unha natural.