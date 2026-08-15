Essa técnica permite adicionar volume a cabelos finos sem precisar desfiá-los na raiz.

Você adora cabelos volumosos, mas detesta a ideia de danificá-los para consegui-los? Boas notícias: existe uma técnica de secagem simples para levantar a raiz sem precisar desfiar. E, acima de tudo, lembre-se de que ter cabelos finos ou sem volume não é um defeito: o volume é apenas uma opção, se você quiser se divertir com o seu penteado.

O segredo: seque as raízes na direção oposta à da secagem.

Cabelos finos tendem a cair naturalmente na direção do crescimento, o que pode dar a impressão de que estão mais sem volume. Para criar movimento, basta brincar com essa tendência natural ao secar o cabelo.

Com o secador de cabelo, direcione o ar quente para a raiz, orientando os fios na direção oposta à que normalmente ficam.

Mova-as para trás, depois para a frente ou para os lados, variando as direções. O objetivo não é forçar a fibra, mas sim dar-lhe temporariamente uma nova orientação.

Depois de secas, as raízes permanecem ligeiramente afastadas do couro cabeludo, proporcionando mais textura.

O gesto que muda tudo: ar frio

Este é provavelmente o passo mais fácil de pular... e, no entanto, desempenha um papel crucial.

Após secar uma mecha mantendo as raízes levantadas, mude para a configuração de ar frio por alguns segundos. Essa mudança de temperatura ajuda a fibra a manter a forma que tinha durante a secagem.

Você também pode usar pequenos prendedores planos para manter as raízes levemente levantadas enquanto esfriam, dando tempo para trabalhar no restante do cabelo. Sem esse tempo de resfriamento, as raízes provavelmente voltarão rapidamente à posição natural e o efeito de volume se perderá.

Espuma ou spray: opte pela leveza.

Para complementar essa técnica, não é necessário usar uma infinidade de produtos. Cabelos finos geralmente se beneficiam de texturas leves, como uma mousse suave ou um spray volumizador.

Aplique o produto na raiz úmida, evitando o comprimento para não pesar nos fios. Uma pequena quantidade é suficiente: o equivalente a uma noz de mousse é o bastante para todo o cabelo.

Qual a melhor abordagem? Comece com uma pequena quantidade de produto e adicione mais se necessário. Para cabelos finos, "mais" nem sempre é a melhor opção: produto em excesso pode rapidamente produzir o efeito contrário ao desejado.

Duas pequenas dicas para potencializar o alívio.

Você também pode experimentar com a risca do cabelo. Se você sempre usa o cabelo exatamente no mesmo lugar, mude-a alguns centímetros. Cabelos que estão acostumados a cair em uma única direção naturalmente criam um pouco de resistência e textura na raiz.

Outra opção é o corte. Algumas mechas ligeiramente mais curtas no topo podem adicionar movimento e dar a impressão de cabelos mais volumosos. Para encontrar a opção ideal, o melhor é conversar com seu cabeleireiro para que ele possa adaptar o corte à textura do seu cabelo e às suas preferências.

Hábitos que fazem com que as raízes caiam

Mesmo com uma técnica de secagem bem dominada, certas ações podem fazer com que o resultado desapareça rapidamente.

A primeira coisa a evitar é aplicar tratamentos ricos, máscaras ou produtos nutritivos diretamente na raiz. Eles podem deixar a fibra capilar pesada e dificultar o crescimento.

Em seguida, tente não ficar mexendo no cabelo o tempo todo ao longo do dia. Ao tocá-lo repetidamente, você transfere sebo e corre o risco de puxar as raízes contra o couro cabeludo .

Por fim, guarde a escova para usar antes de secar. Depois de criar volume, escovar vigorosamente pode alisar a raiz e desfazer parte do trabalho realizado.

E o mais importante: não há necessidade de "corrigir" seus cabelos finos.

Ter cabelos finos, lisos ou ralos não precisa ser um problema. Cada textura de cabelo tem suas próprias características, e cabelos finos podem ser tão bonitos, elegantes e cheios de personalidade quanto cabelos grossos. O volume pode ser simplesmente uma ferramenta de estilização, assim como uma risca diferente, ondas ou um novo corte. Se você gosta da ideia de adicionar mais dimensão, essa técnica permite que você faça isso suavemente, sem desfiar ou embaraçar os fios intencionalmente.

Na prática, lembre-se destes três passos: seque as raízes em várias direções, fixe o penteado com uma rajada de ar frio e aplique o produto com moderação. Alguns minutos são suficientes para experimentar um novo estilo de cabelo, sem alterar sua textura natural.