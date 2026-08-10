De acordo com um estudo, essas notas de perfume são as favoritas das mulheres.

E se o seu nariz tivesse seus favoritos? Um estudo realizado no Imperial College London examinou os perfumes mais bem avaliados pelos consumidores. O resultado: três grandes famílias olfativas se destacaram, com uma grande surpresa em relação às combinações que realmente fizeram a diferença.

Um estudo que analisa os perfumes mais populares.

Para entender o que torna uma fragrância atraente, os pesquisadores Vaiva Vasiliauskaite e Tim Evans adotaram um método bastante original. Em vez de perguntar aos participantes quais notas eles preferiam, analisaram milhares de avaliações deixadas por usuárias sobre perfumes femininos. Em seguida, cruzaram essas avaliações com a composição detalhada das fragrâncias para identificar os ingredientes e acordes estatisticamente associados às avaliações mais altas. Essa abordagem permitiu que observassem as preferências por meio da experiência da vida real, em vez de simplesmente se basearem em opiniões autodeclaradas.

O trio que se destaca da multidão

Três famílias olfativas se destacam em particular: florais, almíscar e baunilha. Essas notas estão associadas a uma apreciação mais positiva das fragrâncias, mas a importância do estudo não termina aí. Os pesquisadores sugerem que essas notas não são atraentes apenas por suas qualidades intrínsecas; elas também podem atuar como amplificadoras, realçando os outros ingredientes do perfume. A baunilha, por exemplo, pode trazer uma faceta quente e envolvente à composição, enquanto as notas florais podem adicionar profundidade e dimensão. O almíscar, por sua vez, muitas vezes contribui para criar uma sensação suave e harmoniosa.

O segredo? Ouse fazer combinações inesperadas.

Talvez a descoberta mais interessante esteja em outro lugar. Certas notas muito populares, como lavanda ou gerânio, aparecem regularmente em perfumes conceituados. No entanto, são algumas combinações menos óbvias que parecem estar mais intimamente ligadas às composições mais bem avaliadas. Entre elas, os pesquisadores destacam o jasmim combinado com menta, ou o almíscar acompanhado de vetiver e baunilha.

Isso só demonstra que, na perfumaria, as duplas e os acordes podem reservar surpresas encantadoras. Uma nota familiar pode se tornar muito mais original quando encontra uma faceta inesperada. A familiaridade é atraente, mas a combinação pode criar aquele algo a mais que torna uma fragrância memorável.

Não pare em apenas uma nota.

Você tem uma queda por baunilha? Isso não significa necessariamente que você vai gostar de todos os perfumes que a contêm. O mesmo vale para jasmim, almíscar ou notas amadeiradas. Para encontrar uma fragrância que combine com você, o melhor é observar a composição como um todo e, principalmente, como as diferentes notas interagem entre si.

A baunilha combinada com madeiras, notas frescas ou florais criará uma impressão completamente diferente. E, acima de tudo, deixe a fragrância evoluir na sua pele. Um perfume pode revelar novas facetas após alguns minutos e, em seguida, mudar novamente ao longo das horas. Sua própria pele, suas memórias e sua sensibilidade olfativa também desempenham um papel importante.

Um perfume não tem gênero.

Embora o estudo se refira a "perfumes femininos", essa é simplesmente a categoria estudada pelos pesquisadores, não uma regra a ser seguida. Não existem notas reservadas para mulheres ou homens. Você pode usar baunilha, vetiver, almíscar, rosa, lavanda ou qualquer outra nota que desejar, independentemente do seu gênero. As classificações "para ela" e "para ele" são impulsionadas principalmente por tendências de mercado e marketing. Em última análise, o melhor critério é o seu próprio: se uma fragrância lhe agrada e faz você se sentir bem, ela é perfeita para você.

Em última análise, este estudo destaca uma bela verdade: os perfumes mais amados não se baseiam necessariamente em uma única nota principal, mas no equilíbrio sutil entre vários ingredientes. Flores, almíscar e baunilha parecem ter uma vantagem inicial, mas seu nariz continua sendo o juiz final.