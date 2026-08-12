Como proteger o cabelo do calor de chapinhas e modeladores de cachos?

Pontas duplas, comprimento áspero, cabelo sem brilho: os efeitos das ferramentas de calor para estilizar podem gradualmente cobrar seu preço. A boa notícia é que você pode minimizar esses danos sem abrir mão dos seus penteados favoritos. E o mais importante: você não precisa alisar o cabelo para se sentir bonita: usá-lo ao natural é igualmente válido.

Por que o calor enfraquece o cabelo?

O calor age diretamente na queratina, a proteína que compõe a fibra capilar. Quando é muito intenso ou repetido, pode alterar sua estrutura e enfraquecer a cutícula, a camada protetora na superfície do cabelo. Como resultado, o cabelo pode perder o brilho, ficar mais seco, absorver tratamentos com menos eficácia e quebrar com mais facilidade.

Ao contrário da pele, as fibras capilares danificadas não se regeneram: uma vez que o dano está feito, apenas o corte pode removê-lo. Isso não significa que você deva abandonar chapinhas e modeladores de cachos. A ideia é, na verdade, adotar alguns bons hábitos para cuidar dos seus cabelos.

O protetor térmico: seu melhor aliado

Se há um passo que você absolutamente não deve pular, é este. O protetor térmico cria uma película fina ao redor da fibra capilar para melhor distribuir o calor e limitar a perda repentina de umidade. Dependendo da textura do cabelo, ele pode ser usado tanto em cabelos úmidos quanto secos. Em todos os casos, aplique-o principalmente no comprimento e nas pontas, que são mais vulneráveis do que a raiz.

Um detalhe é particularmente importante: seu cabelo deve estar completamente seco antes de usar uma chapinha ou modelador de cachos. Qualquer umidade restante na fibra capilar pode se transformar em vapor sob o efeito do calor e enfraquecê-la por dentro.

Não é necessário elevar a temperatura ao máximo.

Mais quente nem sempre significa mais eficaz. Pelo contrário, o calor excessivo aumenta desnecessariamente os danos térmicos. Para cabelos finos ou com coloração, uma temperatura em torno de 150 °C geralmente é suficiente. Cabelos grossos ou muito cacheados podem precisar de cerca de 180 °C. Em todos os casos, evite ultrapassar os 200 °C: o benefício de fixar o penteado diminui à medida que a exposição ao calor aumenta. Portanto, opte por um aparelho com controle de temperatura. Isso permitirá que você o adapte ao seu cabelo, em vez de submetê-lo sistematicamente ao calor máximo.

Uma passagem vale mais do que três.

Você costuma passar a chapinha várias vezes na mesma mecha de cabelo para conseguir um resultado perfeitamente liso? É exatamente isso que você deve evitar. Trabalhe em mechas pequenas e faça uma única passada lenta e controlada, em vez de várias passadas rápidas. Para facilitar o trabalho, divida o cabelo em quatro seções antes de começar. Esse método permite um melhor controle e limita o tempo de exposição de cada seção ao calor.

E se você simplesmente deixasse seu cabelo em paz?

Este é provavelmente o conselho mais simples... e mais eficaz. A melhor maneira de proteger o cabelo do calor continua sendo não usá-lo. Você não precisa alisar o cabelo para ter estilo. Cabelos cacheados, ondulados, crespos, texturizados ou simplesmente naturais merecem exatamente o mesmo cuidado e atenção. Sua textura natural não precisa ser corrigida para se adequar a um padrão.

Se você ama seu cabelo do jeito que ele é, deixe-o como está. E se às vezes você gosta de uma escova, de um cabelo liso ou de ondas bonitas, simplesmente faça disso uma opção, não uma necessidade. Entre as escovas, considere penteados sem calor: uma trança, um coque frouxo ou deixar secar naturalmente. Você também pode usar xampu seco para prolongar a duração da escova e evitar recorrer à chapinha imediatamente.

Em última análise, lembre-se disto: você não precisa provar nada em relação ao seu cabelo. Usá-lo natural, mudar o penteado quando quiser ou usar a chapinha ocasionalmente — tudo isso é perfeitamente compatível com uma relação positiva com os seus fios. O objetivo não é ter um cabelo "perfeito", mas sim cuidar do cabelo que você tem e se sentir bem com ele.