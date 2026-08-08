"Grulos de rímel": este método simples pode ajudar a evitá-los.

Dicas e truques
Jade Leclerc
Photo d'illustration : terri smith / Unsplash

Cílios grudentos e com aspecto pesado geralmente não são o efeito desejado quando se busca um olhar longo e definido. No entanto, vale lembrar que, na maquiagem, não existem regras rígidas ou "gafes". Se você adora cílios dramáticos, vá em frente. Mas para um olhar mais natural, alguns passos simples podem fazer toda a diferença.

Tudo começa antes mesmo de você tocar nos seus cílios.

Mesmo que você tenha encontrado a máscara de cílios perfeita, um detalhe pode mudar completamente o resultado: a quantidade de produto no pincel. Toda vez que você a retira do tubo, ela geralmente está carregada demais. A solução? Retire delicadamente o excesso em um lenço de papel limpo ou na parte interna do tubo antes de aplicar. Dessa forma, você manterá a quantidade ideal de máscara nas cerdas, evitando o excesso que pode rapidamente transformar seus cílios em grumos.

O pequeno ziguezague que faz toda a diferença

Assim que o pincel estiver leve, é hora de aplicar. Posicione-o na base dos cílios, o mais próximo possível da linha dos cílios, e então mova-o suavemente para cima com pequenos movimentos da esquerda para a direita. Essa técnica em zigue-zague ajuda a distribuir melhor o produto e a separar os cílios. A máscara fica mais concentrada na raiz, criando uma bela impressão de volume, enquanto as pontas permanecem mais leves e definidas.

Duas demãos, sim… mas na hora certa.

Gosta de intensificar o olhar com várias camadas de rímel? Sem problemas. O importante é que o momento certo para aplicar a segunda camada faça toda a diferença no resultado final. Para evitar que o rímel forme grumos, aplique-o imediatamente, enquanto a primeira camada ainda estiver úmida, ou assim que estiver completamente seco. O intervalo entre as camadas é menos ideal: quando o rímel começa a secar, a nova camada pode formar grumos e causar a formação de pequenos nódulos.

Evite bombear a escova.

Outro hábito a evitar: empurrar e retirar o pincel do tubo repetidamente para obter mais produto. Esse movimento introduz ar na máscara e pode contribuir para que ela engrosse com o tempo. É melhor girar o pincel suavemente ao retirá-la. E se a sua máscara estiver aberta há mais de três meses, a sua textura pode ter mudado naturalmente e ficado mais espessa, o que não facilita a aplicação.

E se as encomendas já tiverem chegado?

Não precisa começar tudo de novo. Se alguns cílios grudarem acidentalmente, basta pegar uma escovinha pequena e limpa e pentear delicadamente os cílios ainda frescos, da raiz às pontas. Um toque suave geralmente é suficiente para redistribuir o produto e conseguir um visual mais leve.

Limpar o pincel, aplicar rímel em zigue-zague, dominar o tempo entre as camadas… essas dicas são especialmente úteis se você busca cílios separados e naturalmente alongados. No entanto, os famosos "grumos de rímel" não são necessariamente um erro de moda. Algumas pessoas até apreciam esse efeito intenso, gráfico ou propositalmente carregado. Na maquiagem, não existem regras rígidas: o melhor resultado é aquele que te faz sentir bem.

Jade Leclerc
Jade Leclerc
Sou editora de beleza e tenho paixão por tudo relacionado a autocuidado, maquiagem e rituais que nos reconectam com nós mesmas. Adoro decifrar tendências, testar produtos e entender o que está por trás das promessas de marketing.
Article précédent
Glitter em tatuagens: essa tendência de beleza surpreendente está fazendo sucesso nas redes sociais.
Article suivant
Piscina: a receita caseira anticloro para durar o verão inteiro

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Piscina: a receita caseira anticloro para durar o verão inteiro

No verão, passamos mais tempo na água do que em terra firme. Deixamo-nos levar pelas correntes salgadas do...

Glitter em tatuagens: essa tendência de beleza surpreendente está fazendo sucesso nas redes sociais.

Antes relegado a acessórios de festa, ocasiões especiais e looks de festivais, o glitter agora é o símbolo...

Essa técnica facilitaria a obtenção de um delineado perfeito.

Aplicar delineador costuma ser um desafio na rotina de maquiagem. Entre mãos trêmulas e olhos que parecem ter...

Como desenhar sardas falsas para um resultado natural?

Por muito tempo escondidas sob a maquiagem, as sardas se tornaram um traço de beleza muito desejado. Se...

Este método de secagem ajuda a realçar os cabelos ondulados.

Você provavelmente já reparou que seus cabelos ondulados ficam com uma definição linda logo após o banho… antes...

Qual creme facial devo escolher de acordo com o meu tipo de pele?

Diante de prateleiras repletas de cremes com promessas tentadoras, é fácil se perder. Um creme eficaz não é...