"Grulos de rímel": este método simples pode ajudar a evitá-los.

Cílios grudentos e com aspecto pesado geralmente não são o efeito desejado quando se busca um olhar longo e definido. No entanto, vale lembrar que, na maquiagem, não existem regras rígidas ou "gafes". Se você adora cílios dramáticos, vá em frente. Mas para um olhar mais natural, alguns passos simples podem fazer toda a diferença.

Tudo começa antes mesmo de você tocar nos seus cílios.

Mesmo que você tenha encontrado a máscara de cílios perfeita, um detalhe pode mudar completamente o resultado: a quantidade de produto no pincel. Toda vez que você a retira do tubo, ela geralmente está carregada demais. A solução? Retire delicadamente o excesso em um lenço de papel limpo ou na parte interna do tubo antes de aplicar. Dessa forma, você manterá a quantidade ideal de máscara nas cerdas, evitando o excesso que pode rapidamente transformar seus cílios em grumos.

O pequeno ziguezague que faz toda a diferença

Assim que o pincel estiver leve, é hora de aplicar. Posicione-o na base dos cílios, o mais próximo possível da linha dos cílios, e então mova-o suavemente para cima com pequenos movimentos da esquerda para a direita. Essa técnica em zigue-zague ajuda a distribuir melhor o produto e a separar os cílios. A máscara fica mais concentrada na raiz, criando uma bela impressão de volume, enquanto as pontas permanecem mais leves e definidas.

Duas demãos, sim… mas na hora certa.

Gosta de intensificar o olhar com várias camadas de rímel? Sem problemas. O importante é que o momento certo para aplicar a segunda camada faça toda a diferença no resultado final. Para evitar que o rímel forme grumos, aplique-o imediatamente, enquanto a primeira camada ainda estiver úmida, ou assim que estiver completamente seco. O intervalo entre as camadas é menos ideal: quando o rímel começa a secar, a nova camada pode formar grumos e causar a formação de pequenos nódulos.

Evite bombear a escova.

Outro hábito a evitar: empurrar e retirar o pincel do tubo repetidamente para obter mais produto. Esse movimento introduz ar na máscara e pode contribuir para que ela engrosse com o tempo. É melhor girar o pincel suavemente ao retirá-la. E se a sua máscara estiver aberta há mais de três meses, a sua textura pode ter mudado naturalmente e ficado mais espessa, o que não facilita a aplicação.

E se as encomendas já tiverem chegado?

Não precisa começar tudo de novo. Se alguns cílios grudarem acidentalmente, basta pegar uma escovinha pequena e limpa e pentear delicadamente os cílios ainda frescos, da raiz às pontas. Um toque suave geralmente é suficiente para redistribuir o produto e conseguir um visual mais leve.

Limpar o pincel, aplicar rímel em zigue-zague, dominar o tempo entre as camadas… essas dicas são especialmente úteis se você busca cílios separados e naturalmente alongados. No entanto, os famosos "grumos de rímel" não são necessariamente um erro de moda. Algumas pessoas até apreciam esse efeito intenso, gráfico ou propositalmente carregado. Na maquiagem, não existem regras rígidas: o melhor resultado é aquele que te faz sentir bem.