Piscina: a receita caseira anticloro para durar o verão inteiro

No verão, passamos mais tempo na água do que em terra firme. Deixamo-nos levar pelas correntes salgadas do Mediterrâneo ou mergulhamos em piscinas com cloro. Embora nos sintamos completamente à vontade durante nossos passeios aquáticos, nossa pele nem sempre concorda. Para protegê-la do cloro e aproveitar seus mergulhos sem se preocupar com danos, aqui está uma loção para levar na sua nécessaire de banho.

Cloro, um aliado da água, mas não da pele.

No auge do verão, nadar é uma atividade diária. No entanto, antes de pular na água, mergulhar ou inventar uma nova técnica de natação, não se esqueça dos primeiros socorros básicos. Embora você se lembre de passar protetor solar para se proteger dos raios UV e evitar ficar com a pele vermelha como um camarão, o sol não é o único inimigo invisível do verão.

O cloro, que melhora a qualidade da água da piscina e irrita o nariz sempre que você se demora numa espreguiçadeira, anula todos os seus esforços de cuidados com a pele. Ele é implacável com as bactérias e igualmente agressivo para a pele. Essa substância, que chegou a ser usada como arma de guerra no século passado, é altamente irritante, principalmente em concentrações excessivas, especialmente em piscinas particulares.

“O cloro é, na verdade, bastante protetor contra infecções e bactérias”, disse o Dr. Jimmy Mohammed à RTL . No entanto, embora desinfete a água da piscina, que pode rapidamente azedar sem ele, enfraquece a barreira cutânea e prejudica a eficácia do filme hidrolipídico, que protege a pele. Também tem a desvantagem de acelerar a desidratação da pele. Isso explica por que as áreas mais finas do corpo ficam com textura de lixa no final de agosto, apesar da aplicação generosa de hidratante.

Um spray anticloro para proteção da pele em todas as condições.

Você conhece o ditado: “prevenir é melhor que remediar”. Então, em vez de tentar desfazer o estrago causado pela água levemente tratada quimicamente, que dá a impressão de que você bebeu um copo de água sanitária a cada mergulho mal sucedido, proteja-a de forma inteligente. Em um vídeo no estilo “faça você mesmo”, a criadora de conteúdo @margolistique, que se concentra em um estilo de vida com menos toxinas e bem-estar holístico, compartilha sua receita de spray repelente de cloro.

Este não é um produto milagroso que o tornará completamente imune ao cloro. No entanto, é um remédio natural útil para ajudar a recuperar a pele após nadar em água tratada. Também está disponível em diversas formulações.

O primeiro passo envolve o uso de 250 ml de água filtrada e 1 colher de chá de vitamina C em pó para neutralizar o efeito oxidante do cloro.

Uma segunda versão foi enriquecida com 250 ml de infusão fria de camomila ou calêndula, duas plantas conhecidas por suas propriedades calmantes. Esta também foi suplementada com 1 colher de chá de vitamina C.

E uma terceira variação que usa a mesma base da receita anterior, com a adição de uma colher de sopa de gel de aloe vera. Ele ajuda a manter a barreira cutânea graças às suas propriedades hidratantes e calmantes.

Este spray não alega neutralizar os efeitos nocivos do cloro na pele, mas simplesmente preservar seu microbioma e, portanto, seu equilíbrio, bem como seu brilho de verão. Seria uma pena ter um bronzeado bonito, mas com a pele ressecada como pergaminho.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Margaux | Saúde da Mulher e Hormônios (@margolistique)

Outras boas práticas para limitar os efeitos do cloro

A criadora de conteúdo, que encontra soluções para todos os seus problemas nos vastos recursos da Mãe Natureza, recomenda aplicar este spray antes e depois de nadar para maximizar sua eficácia. "Eu agito, borrifo na pele e no cabelo antes e depois de nadar e enxáguo quando chego em casa", explica, incentivando o público em geral a usá-lo corretamente. Para remover o cloro antes que ele possa danificar a pele, não deixe de tomar um banho com água morna após sair da piscina.

Em seguida, opte por um tratamento rico em ingredientes hidratantes, como gel de aloe vera ou um creme nutritivo, para restaurar a elasticidade da sua pele. E para o cabelo? A mesma abordagem se aplica: um shampoo suave seguido de um condicionador hidratante. Alguns minutos são tudo o que você precisa para dizer adeus aos resíduos de cloro... e olá para uma pele confortável e cabelos que mantêm todo o seu brilho.

Embora o cloro possa tranquilizar as pessoas e desinfetar aquelas piscinas gigantes onde todos se divertem, ele não é nada bom para a pele. No entanto, com alguns bons aliados na sua nécessaire e algumas medidas preventivas, você poderá manter a pele radiante até o início do ano letivo.