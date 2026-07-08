Esses erros podem tornar o protetor solar menos eficaz.

Dicas e truques
Léa Michel
Photo d'illustration : Magnific

O protetor solar é essencial para aproveitar o sol e proteger a pele. No entanto, mesmo o melhor produto não cumpre sua função se alguns erros forem cometidos na sua rotina. Descubra as melhores práticas para manter a eficácia da sua proteção solar.

Você não está aplicando o suficiente disso.

Este é o erro mais comum. Uma pequena quantidade de creme pode parecer suficiente, mas, na realidade, aplicar muito pouco reduz significativamente o nível de proteção indicado na embalagem. Para proteger a pele de forma eficaz, aplique uma camada generosa em todas as áreas expostas . As orelhas, a nuca, o peito do pé e até os lábios são frequentemente esquecidos, embora mereçam tanta atenção quanto o rosto ou os braços.

Você se esquece de reaplicá-lo durante o dia.

Aplicar protetor solar apenas uma vez antes de sair não garante proteção duradoura. Devido à transpiração, à natação e ao atrito com roupas ou toalhas, o produto perde gradualmente sua eficácia. O ideal é reaplicá-lo a cada duas horas, aproximadamente, e também após cada mergulho ou atividade física, mesmo que o protetor solar seja anunciado como resistente à água.

Seu protetor solar está vencido.

Assim como todos os produtos cosméticos, o protetor solar tem um prazo de validade. Com o tempo, os filtros protetores podem perder a eficácia, principalmente se a embalagem tiver sido armazenada em um local quente ou esquecida no fundo da bolsa de praia por vários meses. Antes de usar, crie o hábito de verificar a data de validade e o tempo de uso recomendado após a abertura. Se o seu protetor solar for do verão passado, é melhor substituí-lo para garantir a proteção ideal.

Você acha que as nuvens te protegem?

O céu está cinzento? Isso não significa que sua pele esteja protegida. Uma grande parte dos raios ultravioleta atravessa as nuvens e continua a atingir a pele, mesmo quando o sol está baixo no céu. Mesmo na sombra ou em dias nublados, aplicar protetor solar continua sendo essencial para proteger a pele ao longo do dia.

Você está confiando apenas no protetor solar.

O protetor solar é um aliado valioso, mas não substitui outras medidas de proteção. Para aproveitar ao máximo os dias ensolarados, combine alguns hábitos simples: use chapéu, óculos de sol e roupas que protejam do sol sempre que possível, e procure áreas sombreadas durante os horários de maior incidência solar. Ao combinar esses hábitos com a aplicação correta de protetor solar, você proporcionará à sua pele uma proteção mais completa.

O protetor solar continua sendo uma das melhores maneiras de proteger a pele dos raios UV, desde que seja usado corretamente. Uma aplicação generosa, reaplicação regular, um produto em boas condições e alguns passos adicionais são tudo o que é necessário para maximizar sua eficácia. Isso permite que você aproveite o sol com confiança, cuidando da sua pele dia após dia.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
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