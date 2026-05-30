Este cosmético sensação do verão está dividindo opiniões entre os especialistas.

Embora as extensões de cílios dominem muitos looks e substituam o rímel tradicional, os puristas da maquiagem ainda confiam nos pincéis coloridos. Talvez você também seja fiel a esse acessório, o que inevitavelmente leva a algumas caretas em frente ao espelho. No verão, você provavelmente opta por alternativas à prova d'água para evitar olheiras. Más notícias: esse tipo de rímel, que supostamente resiste à natação, ao suor e ao calor, não é tão milagroso quanto parece.

Rímel à prova d'água: um inimigo a ser banido da sua nécessaire?

Com o aumento gradual das temperaturas, anunciando mais um verão escaldante, talvez seja uma boa ideia trocar seu rímel favorito por uma fórmula à prova d'água para manter seus cílios intactos, mesmo com respingos de água salgada, o calor de churrascos ou fogueiras e caminhadas em dias de 35°C. Esses rímeis à prova d'água são essenciais quando o clima fica tropical. Com essa camada impermeável de preto, você pode aproveitar suas atividades de verão sem correr o risco de ficar parecendo um panda.

Para muitas pessoas, a máscara de cílios à prova d'água é praticamente a invenção do século. Se pudessem ficar com apenas um item essencial de beleza para o verão , provavelmente seria essa máscara multifuncional. No entanto, essa ferramenta de beleza "amiga do verão", tão amada por quem gosta de estar sempre impecável, também tem seus pontos negativos. Certamente, ela já te salvou dos temidos borrões pretos durante as festas da espuma no acampamento e longos dias na água. Mas a máscara de cílios à prova d'água não é totalmente isenta de desvantagens.

Uma breve análise da máscara para cílios à prova d'água: ela contém ceras, polímeros formadores de filme e silicones hidrofóbicos que revestem os cílios com uma película resistente à água, ao calor e à transpiração. Essa microbarreira é o que permite sua durabilidade durante todo o verão. Frequentemente, a máscara para cílios à prova d'água é reforçada com polivinilpirrolidona, um nome científico quase impronunciável que define um ingrediente cancerígeno derivado do benzeno e do mercúrio. Embora essa máscara aparentemente revolucionária torne a maquiagem segura, ela coloca os olhos em risco. Irritação, olhos secos, glândulas sebáceas obstruídas — a Dra. Alexa Hecht lista seus efeitos nocivos nas páginas da revista Femme Actuelle .

Que precauções devem ser tomadas para usá-lo sem danificar os olhos?

Além de seus ingredientes questionáveis, muitas vezes a antítese da beleza "verde e consciente", o rímel à prova d'água é extremamente resistente. Ele é projetado para suportar qualquer provação, inclusive a remoção da maquiagem. É impossível removê-lo apenas com um algodão e demaquilante . É preciso tentar várias vezes para limpar os olhos. E, logicamente, quanto mais você esfrega, mais seus cílios ficam enfraquecidos.

Então, devemos desistir desse item essencial do verão? Não necessariamente. O médico recomenda espaçar o uso para dar um descanso aos olhos. Para aproveitar essa máscara de cílios de longa duração sem sofrer as consequências enquanto relaxa em espreguiçadeiras sob palmeiras, opte por fórmulas orgânicas com listas de ingredientes curtas e informativas. Algumas evitam derivados de petróleo em favor de ingredientes naturais como manteiga de karité, ceras vegetais ou vitamina E.

Manter os cílios em seu estado natural, uma mensagem que faz falta no verão.

O verão é notoriamente difícil para usar maquiagem. No entanto, nas redes sociais, as novas musas, presas entre essas telas pixelizadas, não se intimidam com cremes com cor, gloss rosado e sombras brilhantes, mesmo na areia quente. Elas levam suas nécessaires direto para a beira da piscina para retocar a maquiagem entre um mergulho e outro. E até mesmo aquelas que parecem ter um "brilho natural" na verdade foram ao banheiro para conseguir aquele aspecto radiante.

No entanto, os dermatologistas são categóricos: aplicar maquiagem na praia ou em um calor insuportável não é uma boa ideia. Embora o rímel à prova d'água seja certamente útil para eventos importantes, ele não deve ser usado como uma exigência, mas sim como uma escolha prática. E se o verão nos ensina algo, talvez seja a simplificar nossas rotinas, em vez de torná-las mais robustas a qualquer custo.

E se a verdadeira liberdade do verão consistisse simplesmente em olhar para si mesmo sem exigências, sem tentar manter uma imagem? Deixar o rosto viver em paz é oferecer a ele o que o verão promete ser mais precioso: um pouco de suavidade, naturalidade e o direito de ser si mesmo, sem nenhum esforço particular.