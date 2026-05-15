Essas tatuagens brilhantes vistas em Zara Larsson podem se tornar a tendência de beleza do verão de 2026.

Borboletas brilhantes esvoaçam sobre costas bronzeadas e se espalham pela parte superior. Este detalhe estiloso, que remete à era das pulseiras da amizade e dos tocadores de MP3, começa a adornar corpos por todo o mundo com a chegada do verão. A cantora Zara Larsson é a instigadora desse movimento estético nostálgico que busca iluminar as silhuetas. Essas tatuagens de strass são suficientes para complementar um look por si só. É hora de redescobrir a arte das tatuagens temporárias.

Joias corporais ressuscitadas dos anos 2000

Strass e outras pedras preciosas em tamanho reduzido reinam absolutas nos rostos há muito tempo. Aplicadas no canto do olho ou sob a sobrancelha para festivais ou ocasiões especiais, agora elas se libertam e não se limitam mais à pálpebra. Cruzam a linha do maxilar para adornar o corpo e conquistar outras áreas anatômicas, buscando transmitir autoconfiança. Uma tartaruga azulada incrustada na parte inferior das costas, arabescos prateados inscritos na base das clavículas ou flores tridimensionais em formato de tiara fixadas no braço como gemas incrustadas.

Com esses visuais impressionantes e maquiagem impecável, o mundo inteiro parece ter congelado nos anos 2000. Principalmente porque essas tatuagens brilhantes aparecem por baixo de calças de cintura baixa e blusas coloridas com decote nas costas. Não, você não cruzou um túnel do tempo nem deu um salto para o passado, mesmo que todas as tendências da moda atual possam sugerir uma volta ao passado.

Mais do que maquiagem de estrela pop ou acabamentos brilhantes, essas tatuagens incrementadas, que poderiam facilmente ser o logo das Winx, têm um certo apelo sentimental. Elas evocam todo um universo de imagens: fitas cassete, celulares flip, perfumes extremamente doces, esmalte descascado. Naquela época, que evoca espontaneamente uma sensação de "as coisas eram melhores antigamente", colávamos esses adesivos requintados em todos os lugares, de nossas agendas aos nossos rádios. Levávamos a expressão "dar brilho à vida" ao pé da letra. E o corpo não escapou dessa mania de glitter. Essas tatuagens efêmeras, que envolvem a aplicação de pó iridescente através de estênceis, estão voltando com tudo no mundo da beleza.

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A cantora Zara Larsson revive este brilhante ritual.

Se sóis dourados voltam a adornar braços e golfinhos espalham seu brilho pelos ombros, isso se deve em parte à icônica Zara Larsson. A musa escandinava, que havia se afastado dos holofotes e dos fones de ouvido por um tempo, retornou triunfalmente ao mundo da música. Sempre fiel à sua visão artística do início dos anos 2000, ela personifica a essência do verão e da década de 2000.

A cada aparição, ela opta por materiais que captam a luz: cetim, lantejoulas, metal, tecidos transparentes, strass e, às vezes, látex. Isso cria um visual luminoso, quase "cromado de estrela pop". A tatuagem brilhante, portanto, combina perfeitamente com seu estilo característico. Faz todo o sentido com sua identidade meio tropical, meio retrô. Durante sua turnê americana, apropriadamente intitulada "Midnight Sun" (Sol da Meia-Noite), ela exibiu oficialmente esse toque de beleza onírico. Ela deu o tom com borboletas prateadas seguindo o contorno de sua coluna. E não há necessidade de procurar inspiração no Pinterest. A conta do Instagram da cantora, com seus hits viciantes, é um verdadeiro tesouro de inspiração.

Uma estampa de leopardo rosa gravada nas zonas erógenas do corpo, ou um sol XXL desenhado no lugar de um pingente — a mulher que popularizou o curioso "vestido iPod" transborda fantasia. Embora lantejoulas não adornem seus tecidos, elas se fazem presentes em outro lugar, bem no centro de sua pele.

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Técnicas para criar uma silhueta com miçangas como um especialista.

Essas tatuagens com glitter, que captam os raios de sol e deixam uma marca mágica no corpo, são uma alternativa divina às correntes corporais e joias tradicionais. Para alcançar o mesmo resultado profissional e natural de Zara Larsson, embaixadora de uma moda mais vibrante e divertida, você certamente precisará aprimorar suas habilidades e se armar de paciência. Não é como as famosas canetas Blopens da nossa infância, em que tínhamos que prender a respiração por alguns segundos para ver o desenho aparecer.

Para recriar esse efeito de joia diretamente na pele, existem várias opções. A mais simples é usar estênceis adesivos específicos para arte corporal, aplicados sobre a pele limpa e perfeitamente seca. Em seguida, basta aplicar um adesivo cosmético invisível e, com um pincel plano, delicadamente aplicar glitter solto ou microstrass sobre o estêncil. Após a remoção do estêncil, o desenho fica nítido e claro, como se tivesse sido gravado diretamente na pele.

Quem tem jeito para a coisa também pode tentar desenhar à mão livre com delineador brilhante ou cola de strass aplicada com um pincel fino. Borboletas delicadas na parte inferior das costas, constelações nos ombros, motivos florais ao longo das clavículas ou um sol estilizado no umbigo: tudo é possível. A ideia não é alcançar precisão cirúrgica, mas criar um detalhe luminoso que chame a atenção assim que um raio de sol tocar a figura.

Em última análise, essa tendência sinaliza um retorno a uma beleza mais espontânea, menos sofisticada, quase infantil. Uma beleza que abraça a ludicidade, o capricho e o excesso alegre. Após temporadas dominadas pelo minimalismo e rotinas meticulosamente planejadas, essas tatuagens brilhantes nos lembram que, no verão, o estilo também pode ser uma forma de lazer.