"Impossível desviar o olhar": uma tendência de maquiagem está cativando internautas

Inventar
Léa Michel
@aliciarosebreuer / Instagram

E se o roxo se tornasse a cor principal da sua próxima maquiagem? No Instagram, um look repleto de tons malva está fazendo sucesso e já conquistou milhares de internautas.

Alicia Breuer impõe seu "olhar violeta"

Tudo começou com uma sequência de fotos postadas no Instagram pela criadora de conteúdo Alicia Breuer. Nelas, ela exibia uma maquiagem para os olhos inteiramente em tons de roxo, acompanhada de uma legenda direta: essa "maquiagem roxa" havia se tornado sua favorita de todos os tempos. Seu entusiasmo era claramente contagiante, já que a publicação imediatamente cativou seus seguidores, que ficaram encantados em vê-la explorando uma paleta tão ousada.

Um degradê malva tão intenso quanto luminoso.

O segredo deste look? Uma sombra roxa-ameixa, aplicada na pálpebra e depois habilmente esfumada ao redor dos olhos, inclusive abaixo da linha dos cílios inferiores. O resultado: um efeito esfumado cativante e sensual que amplia o olhar e confere profundidade magnética. Para equilibrar essa intensidade, o restante da maquiagem permanece luminoso e natural: uma pele fresca e radiante, lábios com brilho em um tom nude rosado, sobrancelhas definidas e cabelos castanhos volumosos e com um lindo efeito despenteado. O roxo também tem a vantagem de iluminar todos os tons de pele e realçar os olhos, especialmente os claros, verdes ou avelã. Suficiente para destronar o tradicional olho esfumado preto.

Os internautas estão encantados.

Como era de se esperar, o look gerou uma enxurrada de reações de admiração. Nos comentários, muitos usuários confessaram que era simplesmente "impossível desviar o olhar", elogiando a maquiagem como ousada e favorecedora. Muitos já prometeram recriá-la, provando que uma simples cor pode transformar um rosto e reviver uma tendência.

Com seu "look roxo", Alicia Breuer cria uma das maquiagens mais inspiradoras do momento e confirma o grande retorno dos tons malva aos nossos kits de beleza.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
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