"Unhas de gelatina": a tendência que dá um toque moderno às unhas.

Depois das "unhas esmaltadas" e das "unhas leitosas", uma nova obsessão de beleza está surgindo em 2026: as "unhas de gelatina". Essas unhas brilhantes, com aparência de gelatina, estão dominando as redes sociais, os salões de beleza e os painéis de inspiração para manicure. Seu apelo? Um visual fresco, moderno e incrivelmente estiloso.

O que são exatamente "unhas de gelatina"?

As "unhas de gelatina", também chamadas de "unhas de gel" ou "unhas de gelatina coreanas", são reconhecidas por seu acabamento translúcido e brilhante. A ideia: unhas levemente coloridas com um efeito semelhante ao gel, que lembra balas de frutas ou gelatina colorida.

O resultado é luminoso e delicado, com a quantidade exata de cor: a luz parece atravessar a unha, criando um efeito fresco, quase aquático. É um pouco como a tendência da "pele de vidro", mas para manicures.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por em ♥︎ (@welcometoparadisexx)

Uma tendência que teve origem na Coreia do Sul.

Como era de se esperar, essa estética vem diretamente da Coreia do Sul, uma verdadeira líder global em inovação na área da beleza. Já populares em salões asiáticos, as "unhas de gelatina" começaram a ganhar força na Europa em 2025, antes de explodirem em popularidade em 2026. Elas fazem parte do movimento K-beauty, que valoriza o brilho natural, acabamentos impecáveis e detalhes meticulosos. Aqui, não há necessidade de exagerar: tudo gira em torno da transparência, do brilho e da sutileza.

Por que todo mundo vai enlouquecer em 2026

Essa manicure está fazendo tanto sucesso porque reúne todas as tendências do momento. Primeiro, combina perfeitamente com a tendência minimalista de beleza. As "unhas de gelatina" conferem um ar chique e oferecem uma grande variedade de estilos: tons pastel suaves, rosa fresco, pêssego vibrante, vermelho morango, lavanda delicado ou neon ousado.

Outra vantagem: elas realçam lindamente todos os tipos de mãos, todos os comprimentos de unhas e todos os tons de pele. Sua transparência permite que o estilo respire e proporciona um efeito naturalmente radiante. Como resultado, agradam tanto quem prefere um visual discreto quanto os fãs de nail art mais sofisticada.

As variantes mais desejáveis

Em 2026, as "unhas de gelatina" estarão disponíveis em versões mais refinadas e ainda mais desejáveis. Tons nude e bege leitoso estão se mostrando muito populares graças ao seu acabamento chique e minimalista. Tons rosados conferem às mãos um brilho saudável, enquanto tons de laranja ou vermelho adicionam um toque ensolarado e vibrante.

Para quem aprecia detalhes, também existem versões com microglitter, reflexos perolados, mini strass ou um brilho sutil encapsulado no material translúcido. Por fim, a versão "unhas de sabão", quase incolor, leva o minimalismo ainda mais longe com um acabamento ultralimpo e brilhante.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por 로우네일 (@low.nail)

Em resumo, as unhas de gelatina representam uma "nova visão" de beleza: luminosas, frescas e discretas. Uma manicure que realça sem esconder, e que celebra as mãos em toda a sua singularidade. Até 2026, as unhas mais desejadas se assemelharão a doces translúcidos… e seu charme será imediato.