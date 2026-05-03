Batom vermelho: por que a ciência diz que ele te deixa "mais atraente"

O batom vermelho resistiu ao teste do tempo sem perder seu encanto, mas além do seu estilo, diversos estudos examinaram seu efeito na percepção. O resultado: essa cor pode atrair mais atenção e influenciar a forma como um rosto é visto.

Vermelho, uma cor que não passa despercebida.

Na psicologia das cores, o vermelho é frequentemente apresentado como uma tonalidade particularmente visível. Ele atrai o olhar rapidamente e se destaca com facilidade no ambiente. Essa forte presença visual explica, em parte, por que causa uma impressão tão marcante no âmbito estético.

Alguns estudos observaram que pessoas vestindo vermelho podem ser percebidas como mais atraentes do que aquelas vestindo outras cores. Isso não significa que o vermelho possua algum "poder mágico". Trata-se, na verdade, de um efeito relacionado à atenção: o que é mais perceptível também pode parecer mais impactante.

Um contraste que realça as características faciais.

O batom também afeta a percepção visual por meio do contraste. A cor intensa dos lábios acentua a diferença entre a pele, a boca e outras características faciais. Pesquisas sugerem que esse contraste pode tornar certas áreas do rosto mais visíveis e guiar o olhar.

Os lábios tornam-se, então, um ponto focal, o que pode alterar a forma como todo o rosto é percebido. Em resumo, o batom não muda suas feições: ele as realça de uma maneira diferente.

Batom vermelho: um símbolo de confiança?

O vermelho também carrega consigo muitas referências culturais. Em muitos imaginários coletivos, está associado à confiança, elegância, ousadia e carisma. Alguns estudos sobre maquiagem mostram, inclusive, que ela pode influenciar a percepção geral de um rosto, principalmente reforçando impressões de confiança ou competência. Em outras palavras, quando uma pessoa usa batom vermelho, ela pode ser percebida através de um conjunto de códigos sociais já profundamente enraizados em nossas mentes.

Quando a percepção social entra em jogo

No entanto, é essencial qualificar esses resultados. Embora algumas pessoas considerem uma mulher com batom vermelho "mais atraente", isso também pode refletir normas sociais profundamente enraizadas e preconceitos patriarcais.

Por muito tempo, a aparência feminina foi interpretada através dos olhos dos outros, e particularmente pelo olhar masculino. Uma mulher usando maquiagem, batom vermelho, minissaia ou blusa decotada ainda é, por vezes, vista como alguém que "está tentando seduzir". No entanto, usar batom vermelho não significa querer agradar a ninguém. Pode simplesmente significar: "Eu gosto dessa cor, me sinto bem com ela, quis usá-la hoje".

A mesma lógica se aplica às roupas: uma minissaia não é um convite, uma blusa decotada não é uma mensagem e batom não é uma declaração de intenções. Essas são, acima de tudo, escolhas pessoais.

A atratividade continua sendo multifacetada e subjetiva.

Pesquisadores nos lembram que a atratividade depende de uma multiplicidade de fatores: preferências individuais, cultura, personalidade, expressões faciais, postura, autoconfiança e contexto. Batom vermelho, portanto, não torna alguém automaticamente "mais atraente". Pode simplesmente influenciar certos mecanismos relacionados à atenção visual e associações culturais. E, acima de tudo, "ser atraente" nunca deve ser uma obrigação.

No fim das contas, o batom vermelho não tem tanto o poder de transformar a forma como os outros te veem, mas sim de realçar a sua autoexpressão. Se você gosta de usá-lo, ótimo. Se prefere um tom nude, ameixa ou até mesmo um batom natural, também está tudo bem. A beleza não se resume a uma cor específica, mas sim à liberdade de moldar a sua imagem como bem entender.