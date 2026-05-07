"Pedicure com sabão": essa técnica moderna de cuidados com os pés está causando sensação

Depois das unhas de gelatina, uma nova tendência de beleza está chamando a atenção de todos: a pedicure com sabão. Originária do universo das unhas de sabão, essa pedicure ultraluminosa foca em um efeito natural e elegante. Sua estética discreta está conquistando cada vez mais pessoas.

Uma pedicure inspirada em… sabonete

O princípio da "pedicure com sabonete" é simples: dar às unhas um aspecto fresco, limpo e ligeiramente translúcido, muito parecido com a superfície lisa e brilhante de uma barra de sabonete. Aqui, nada de cores chamativas ou nail art elaborada. A tendência privilegia tons suaves e luminosos: branco leitoso, rosa muito claro, nude rosado ou nuances sutilmente peroladas.

O objetivo não é transformar completamente a unha, mas sim realçá-la com um acabamento limpo, brilhante e natural. O resultado: pés bem cuidados com um visual elegante e fácil de usar no dia a dia.

Veja esta publicação no Instagram Uma postagem compartilhada por Magdalena Kilanowska | PAZNOKCIE • SZKOLENIA • TORUŃ (@butterfly_mkilanowska_educator)

A tendência da "garota limpa" até os pés.

A pedicure com sabonete faz parte da estética "clean girl", que se tornou um item indispensável no mundo da beleza nas últimas temporadas. Essa tendência enfatiza um visual fresco e minimalista: pele radiante, penteados simples, maquiagem leve e manicures naturais. A ideia não é esconder, mas sim realçar sutilmente o que já existe.

Nesse sentido, a "pedicure com sabão" é particularmente atraente para quem aprecia resultados elegantes, porém discretos. Ela proporciona um visual sofisticado, ao mesmo tempo que se destaca pela versatilidade, combinando com diferentes estilos, roupas e calçados. Sandálias minimalistas, tênis brancos ou saltos altos de verão: essa pedicure fica bem com tudo.

Por que essa tendência é tão intrigante?

O motivo pelo qual a "pedicure com sabão" está gerando tanto burburinho nas redes sociais é justamente por ser uma alternativa às pedicures coloridas e vibrantes de verão às quais estamos acostumados. Enquanto o verão geralmente rima com vermelho vivo, neon ou estampas, essa tendência foca na simplicidade. E é justamente esse visual limpo e minimalista que é tão atraente.

Muitas usuárias online dizem apreciar o visual de "unhas limpas" e a aparência sofisticada sem esforço. Outras adoram o fato de ser atemporal e não sair de moda depois de algumas semanas. Essa estética também explora uma ideia mais suave de beleza: não é preciso exagerar nos enfeites para ter pés elegantes. Um acabamento brilhante, um formato bonito e uma cor luminosa costumam ser suficientes para criar um resultado refinado.

Como adotar a pedicure com sabonete

Para replicar essa tendência, os especialistas recomendam:

Opte por cores muito claras com acabamento brilhante. Tons de rosa translúcidos são particularmente populares, assim como brancos leitosos, ligeiramente nude. Algumas pessoas também adicionam uma camada de brilho perolado bem sutil para dar ainda mais luminosidade às unhas.

A preparação dos pés também desempenha um papel importante: unhas bem lixadas, cutículas bem cuidadas e pele hidratada contribuem para esse efeito de "limpeza" desejado.

E o mais importante, essa tendência combina com todos os tipos de pés. A ideia não é ter pés "perfeitos", mas sim pés bem cuidados que façam você se sentir bem.

Em resumo, fácil de usar, luminosa e elegante, a "pedicure com sabão" já se consolida como uma das principais tendências de beleza da primavera-verão de 2026. Seu sucesso também reflete uma mudança mais ampla nos códigos de beleza atuais: o retorno do minimalismo, das texturas naturais e dos detalhes sutis que realçam sem transformar.