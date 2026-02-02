Search here...

Diga adeus ao rubor: este pequeno acessório marroquino ilumina instantaneamente a tez.

Inventar
Émilie Laurent
blush marocain
@seni.mph/Instagram

Para dar cor às maçãs do rosto e aquecer a tez, você provavelmente usa aqueles famosos blushes. Mas em breve você vai querer guardar seus compactos! Um simples recipiente de terracota pode realizar essa tarefa encantadora e substituir o blush tradicional. Este acessório discreto, que cabe na palma da mão, é tudo o que você precisa para iluminar sua maquiagem.

Um recipiente de terracota com propriedades cosméticas.

É um acessório que poderia facilmente ser confundido com um objeto decorativo ou um utensílio de mesa. No entanto, ele definitivamente merece estar em nécessaires e prateleiras de banheiro. Parece um mini prato de tajine, mas rivaliza com os blushes mais eficazes e bem avaliados do mercado de cosméticos. Seu nome? Aker fassi. Seu poder? Com um simples toque dos dedos, ele devolve a cor à pele e realça a maquiagem.

Item cobiçado por entusiastas da beleza online, este pequeno recipiente é a nova peça central da beleza 2.0. Em vídeos que viralizaram, o Aker Fassi revela toda a extensão de suas capacidades. Após algumas borrifadas, este produto revela um tom vermelho-vivo que faria até as maiores marcas do setor corarem de inveja. E, no entanto, não se trata de uma invenção recente.

Aker Fassi é um pó cosmético tradicional marroquino, usado há séculos em rituais de beleza. Seu nome vem de "aker", que significa pigmento, e "Fassi", de Fez, uma cidade histórica marroquina renomada por seus artesãos. Este produto é 100% natural e artesanal, feito com pétalas de papoula secas ao sol e casca de romã finamente moída.

A promessa de uma maquiagem cheia de vitalidade.

Os vídeos falam por si e nem precisam de legendas. Os criadores de conteúdo que experimentam este pequeno truque de beleza ficam impressionados com os resultados. Eles até precisam passar várias vezes na mesma área para esfumar a cor, de tão vibrante que é. Aker Fassi proporciona um brilho saudável sem produtos sintéticos. E não serve apenas para realçar as maçãs do rosto e dar aquele ar de "acabei de voltar da praia".

Algumas pessoas também o usam como sombra para os olhos ou para adornar os lábios. Dependendo da quantidade aplicada no dedo, o efeito é mais ou menos intenso. Aker Fassi permite explorar todos os tons de vermelho na mesma superfície. Em Marrocos, terra de tradições e conhecimento, as mulheres não usam henna apenas para realçar a sua aparência.

Veja esta publicação no Instagram

Uma publicação compartilhada por Inès (@seni.mph)

Os segredos para incorporar este acessório à sua rotina

Vendida em souks, entre bolsas de couro e espelhos de estilo oriental, em vez de sob luzes de néon artificiais ao lado de pó solto e outros realçadores de beleza, a Aker Fassi tem a vantagem de ser versátil. Não se limita a apenas uma parte do rosto; transcende os limites das maçãs do rosto para realçar as pálpebras com um delicado olho esfumado e preparar os lábios sutilmente. Cabe a você controlar a quantidade e esfumar durante a aplicação.

Outra opção: você também pode usá-lo na sua rotina de cuidados com a pele . Pegue uma pequena quantidade e misture com água de rosas, mel ou iogurte para uma máscara regeneradora e calmante. Se você quer um novo visual e experimentar a tendência atual de cabelos vibrantes, também pode misturá-lo com henna e aplicar no couro cabeludo. Desde que, claro, a coloração caseira seja feita corretamente. Uma palavra de cautela antes de adotar esse truque de beleza: teste o produto em uma pequena área da pele para ver como ela reage.

Embora a era da maquiagem minimalista pareça ter chegado ao fim, é hora de dar um toque especial à sua maquiagem e adicionar cor onde antes só existia o nude. Aker Fassi é a melhor aliada para a sua criatividade.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Como uma mestra das palavras, manipulo recursos estilísticos e aprimoro diariamente a arte das frases de efeito feministas. Ao longo dos meus artigos, meu estilo de escrita ligeiramente romântico oferece algumas surpresas verdadeiramente cativantes. Deleito-me em desvendar questões complexas, como um Sherlock Holmes moderno. Minorias de gênero, igualdade, diversidade corporal… Jornalista na vanguarda, mergulho de cabeça em temas que inflamam o debate. Viciada em trabalho, meu teclado é constantemente posto à prova.
