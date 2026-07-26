A indústria de cosméticos transformou a área íntima feminina em um novo mercado.

Durante muito tempo ignoradas pelas tendências de beleza, as áreas íntimas femininas tornaram-se um verdadeiro campo de batalha para as marcas. Produtos de limpeza, desodorantes e séruns específicos prometem "frescor e confiança"... mas será que esses produtos atendem a uma necessidade real? Profissionais de saúde nos alertam para a necessidade de distinguir entre marketing e demanda.

Um mercado em rápida expansão

O setor de higiene feminina está vivenciando um crescimento espetacular. Só ele representou mais de US$ 31 bilhões em 2025 e poderá ultrapassar US$ 48 bilhões na próxima década. Esse crescimento ilustra o interesse dos fabricantes em um mercado particularmente lucrativo. No entanto, esse boom comercial contrasta com o discurso dos especialistas. Embora a gama de produtos esteja em constante expansão, os ginecologistas apontam que muitos desses produtos não são essenciais para uma rotina de higiene.

A vulva não precisa de produtos milagrosos.

Os médicos são praticamente unânimes: a vulva deve ser limpa diariamente apenas com água, enquanto a vagina não deve ser lavada. Sua microbiota, composta principalmente por lactobacilos, desempenha um papel essencial no equilíbrio natural dessa região e a protege de infecções. O uso de múltiplos produtos de limpeza ou produtos perfumados pode perturbar esse delicado equilíbrio sem oferecer qualquer benefício comprovado.

Ingredientes que não são universalmente populares

Além de sua utilidade limitada, alguns produtos contêm substâncias que preocupam os profissionais de saúde. Antissépticos potentes podem eliminar tanto bactérias benéficas quanto nocivas. Perfumes e fragrâncias são frequentemente associados a irritações ou reações alérgicas, enquanto alguns agentes de limpeza mais agressivos podem danificar as mucosas. Diversos estudos, bem como recomendações de ginecologistas, enfatizam que o uso frequente desses produtos está associado a um risco aumentado de infecções vaginais.

Quando o marketing cria uma necessidade

Ao longo dos anos, a gama de produtos tornou-se cada vez mais surpreendente: desodorantes íntimos, lenços umedecidos perfumados, produtos para clarear a pele e acessórios concebidos para "limpar" a zona íntima. O que estes produtos têm em comum? Muitas vezes, baseiam-se na ideia de que a vulva deve ser "inodora", "perfeitamente lisa" ou "constantemente perfumada". No entanto, os especialistas lembram-nos que um ligeiro odor é normal e faz parte das funções naturais do corpo. Ao criar uma sensação de insegurança e constrangimento, as marcas oferecem então "a solução" para supostamente resolver essas preocupações.

Uma pressão que começa muito cedo.

Algumas empresas chegam ao ponto de comercializar produtos especificamente para meninas. Essa estratégia tem recebido críticas consideráveis de associações e ginecologistas pediátricos. Segundo eles, não há evidências de que esses produtos sejam mais eficazes do que água morna. Pelo contrário, podem transmitir, desde muito cedo, a ideia de que um corpo supostamente saudável ainda precisa de produtos específicos para estar "em ordem".

"Lavagem de feminismo", uma estratégia bem aprimorada.

Para atrair consumidoras, algumas campanhas agora enfatizam mensagens de autoconfiança, bem-estar ou empoderamento. Especialistas se referem a isso como "lavagem feminista": comunicação que adota a retórica feminista para promover produtos cuja utilidade permanece questionável. O objetivo é menos atender a uma necessidade médica do que criar uma conexão emocional com as clientes.

Conhecer melhor o seu corpo para fazer as suas escolhas

Diante dessa proliferação de produtos, profissionais de saúde, parteiras e muitos criadores de conteúdo especializados reiteram uma mensagem simples: o corpo já possui seus próprios mecanismos de proteção. Uma melhor compreensão de como a microbiota funciona, familiaridade com as recomendações médicas e acesso a fontes confiáveis permitem escolhas informadas, sem sucumbir às promessas de marketing.

Resumindo, cuidar da saúde íntima não significa usar muitos cosméticos. Trata-se, principalmente, de respeitar o equilíbrio natural, ouvir o corpo e ter em mente que um produto apresentado como essencial nem sempre o é.