Ela aplica matcha no rosto e sua pele fica radiante de saúde.

O matcha, a bebida favorita das "garotas que prezam pela pureza", rivaliza com o café e colore cada xícara. Um verdadeiro elixir da juventude, essa bebida esverdeada, às vezes adorada, às vezes odiada, é mais para o paladar do que para a pele. Embora o matcha nos mime por dentro, raramente é usado em rotinas de beleza e máscaras caseiras. O matcha migra das xícaras para a pele, proporcionando um brilho incomparável. É um ingrediente de beleza subestimado. Uma criadora de conteúdo decidiu mudar isso, incorporando-o à sua rotina de cuidados com a pele.

Matcha, um ingrediente de beleza muito popular.

Matcha, uma palavra na boca de todos. Uma bebida perfeita para o Instagram, fotografada de todos os ângulos e preparada com reverência nas paredes das cafeterias, o matcha está conquistando cada vez mais fãs. E não apenas da elite parisiense em busca de conteúdo para seus stories. Embora o matcha já esteja firmemente estabelecido nas xícaras, esse pó verde, um verdadeiro presente da natureza, também está encontrando seu lugar em receitas de beleza. Ingrediente essencial em biscoitos da moda e bolos marmorizados, o matcha está migrando do armário da cozinha para o banheiro, para cuidar da pele.

Em vez de diluir matcha em leite de aveia e consumi-lo oralmente como a maioria das pessoas, a criadora de conteúdo @ tenisha.ward o usou como base para sua máscara facial. E sua pele agradeceu. Em um vídeo que alcançou mais de 420 mil visualizações, a testadora de produtos demonstra um uso completamente diferente para o matcha: como aplicação tópica. Ela o mistura com mel e água, e então aplica essa pasta esverdeada no rosto. Depois de ficar com a aparência de uma marciana por cinco minutos, sua pele exibe um brilho que nenhum creme conseguiu replicar.

Aplicado no rosto, o matcha age como um tratamento completo: ajuda a pele a recuperar o brilho, a ter uma aparência mais uniforme e a se defender melhor contra agressores externos. Um verdadeiro impulso para peles opacas ou cansadas. O que é uma ótima notícia para quem não gosta do sabor do matcha.

Um pó verde que revela luminosidade natural.

O matcha é um "superingrediente" muito conhecido. Ele tem potencial para ser usado em receitas caseiras de beleza e é um excelente nutritivo para peles ressecadas e sem brilho. O que é particularmente atraente no matcha é sua capacidade de revitalizar o brilho sem efeitos artificiais. Ele dá a ilusão de ter aplicado iluminador sem nenhum truque de maquiagem.

Como? Graças ao seu alto teor de antioxidantes. Ele ajuda a pele a combater o estresse oxidativo, responsável pela aparência opaca e falta de luminosidade. A clorofila, por sua vez, é conhecida por seu suave efeito purificante, ideal quando a pele está sem brilho ou congestionada.

O resultado: a tez fica com um aspeto mais fresco, uniforme e como se estivesse "reequilibrada". Um brilho subtil, mas notório, que permite uma transição suave para um look "sem maquilhagem". Esta máscara de matcha, com o seu delicioso tom herbáceo, também tem um efeito desintoxicante, muito bem-vindo depois dos excessos das festas.

Um aliado calmante para a pele sensível.

Ao contrário de alguns pós ou máscaras esfoliantes muito agressivos, o matcha é surpreendentemente suave. Embora possa ter um sabor ligeiramente amargo, proporciona uma sensação incrivelmente macia na pele. É frequentemente indicado para peles sensíveis ou com tendência à vermelhidão, graças, em particular, às suas propriedades calmantes. Aplicado como máscara, ajuda a pele a acalmar, recuperar o conforto e reduzir qualquer sensação de superaquecimento.

É por isso que o matcha é um tratamento popular durante períodos de estresse , fadiga ou mudanças sazonais, quando a pele fica mais reativa. Então, por que complicar quando você pode simplificar? O matcha, um ouro verde ainda pouco explorado na indústria cosmética, é o ingrediente principal das poções de beleza mais eficazes. Misture-o à vontade na sua pia.

Outras receitas de beleza com matcha

Para os puristas do matcha, este pó precioso é reservado exclusivamente para o ritual do chá. No entanto, seria uma pena confiná-lo a cerâmicas artesanais e não desfrutar de seus benefícios de outras maneiras.

O matcha permite diversas variações, dependendo das necessidades da pele. Misturado com mel, transforma-se numa máscara reconfortante e radiante, perfeita para peles ressecadas. Combinado com iogurte natural ou aloe vera, oferece um tratamento fresco e calmante, ideal após um dia agitado ou exposição ao frio. Para quem prefere texturas mais ricas, o matcha também pode ser combinado com algumas gotas de um óleo vegetal leve, como o de jojoba, para uma máscara nutritiva sem deixar resíduos oleosos.

Até mesmo o seu cabelo pode aderir à febre do matcha. Se você tem cabelo oleoso, uma avalanche verde pode ser mais eficaz do que o xampu seco. Para criar essa mistura capilar, tão promissora quanto as flores douradas da Rapunzel, misture amido de milho, cacau em pó, óleo essencial de alecrim e um toque de chá matcha. Aplique na raiz com um pincel.

O matcha, raramente experimentado além de copos de papelão e doces que viralizaram, tem um futuro brilhante diante do espelho. Mais do que apenas um tratamento para melhorar a pele, é pura vitalidade.