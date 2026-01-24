Search here...

Beleza japonesa depois dos 40: esses rituais que fazem toda a diferença

Cuidado
Clelia Campardon
Ultimamente, a beleza japonesa (J-beauty) tem gerado grande repercussão no mundo dos cuidados com a pele. Seus rituais são particularmente atraentes para pessoas com 40 anos ou mais, devido à sua suavidade e aparente eficácia. No entanto, é importante lembrar que cuidar da pele não tem limite de idade nem regras rígidas: você tem a liberdade de experimentar, adotar ou não essas práticas, independentemente da sua idade. Rugas, alterações na textura, ressecamento... tudo isso faz parte da jornada natural da pele e merece ser celebrado, não combatido.

Limpeza dupla: uma etapa suave e eficaz

Entre as técnicas icônicas da beleza japonesa, a dupla limpeza se destaca. A ideia é simples: limpar em duas etapas para purificar sem irritar. Começa-se com um produto à base de óleo — óleo, bálsamo ou leite de limpeza — para remover maquiagem e impurezas, e em seguida, utiliza-se um limpador suave à base de água para remover resíduos e impurezas. O resultado? Pele limpa e equilibrada, pronta para receber os próximos tratamentos, sem qualquer sensação de repuxamento. Mesmo que você não queira seguir a beleza japonesa à risca, essa etapa pode ser simplesmente um momento de bem-estar para a sua pele, no seu próprio ritmo.

Loção hidratante: muito mais do que um tônico.

Na rotina de cuidados com a pele japonesa, o tônico não é apenas um pouco de água fresca, mas uma etapa essencial de hidratação. Aplicado após a limpeza, ele ajuda a pele a absorver melhor os produtos subsequentes. Com ingredientes como ácido hialurônico, arroz fermentado ou outros extratos naturais, nutre a pele delicadamente. Após os 40 anos, ou em qualquer idade, a hidratação continua sendo uma prática valiosa de cuidados com a pele, não para "esconder a idade", mas para manter a saúde e a elasticidade da pele.

Massagem facial: relaxamento e luminosidade

A massagem facial, especialmente com a ferramenta gua sha , é muito popular na beleza japonesa. Ela estimula a circulação, promove a drenagem e pode iluminar instantaneamente a tez. O segredo é realizá-la suavemente, sem pressão ou força. Novamente, o objetivo não é "corrigir" o que a natureza fez, mas sim desfrutar de um momento de relaxamento e conexão consigo mesmo.

Sobreposição de camadas: sobreposição de camadas sem sobrecarga.

A aplicação em camadas, ou seja, a aplicação de produtos leves para a pele em camadas, é um princípio central da beleza japonesa. A ideia não é acumular produtos para "combater os sinais de envelhecimento", mas sim aplicar cada produto em uma camada fina, respeitando o equilíbrio natural da pele. Séruns, hidratantes ou óleos podem ser escolhidos de acordo com suas preferências e necessidades, com ingredientes ativos como vitamina C, peptídeos ou ceramidas. O objetivo não é "rejuvenescer", mas sim apoiar a pele durante suas transformações naturais.

Proteção solar: uma medida simples e eficaz

Por fim, a beleza japonesa enfatiza a proteção solar diária, considerando-a tanto uma rotina de saúde quanto de beleza. As fórmulas japonesas são leves e agradáveis, ideais para todos os tipos de pele. Mesmo que você não esteja buscando "prevenir o envelhecimento", incluir um protetor solar pode simplesmente manter sua pele confortável e protegida de agressores externos.

Uma abordagem consciente e respeitosa.

O que realmente encanta na beleza japonesa é a sua filosofia: paciência, delicadeza e o prazer do processo. Não se trata de uma "fórmula mágica" contra o tempo, mas simplesmente de uma forma de cuidar de si com respeito. Seja aos 40, 30 ou 60 anos, é perfeitamente normal que a sua pele mude. Rugas, ressecamento e flacidez fazem parte dessa jornada. Os rituais japoneses podem ser incorporados como momentos de prazer e atenção plena, mas também é válido criar a sua própria rotina, de acordo com os seus desejos, necessidades e estilo de vida.

Resumindo, a beleza japonesa depois dos 40 não é uma obrigação, mas sim uma inspiração. Técnicas suaves, hidratação e experiências sensoriais são essenciais para se sentir bem na própria pele — em qualquer idade. Sua pele muda, isso é natural, e você tem todo o direito de amá-la exatamente como ela é.

Formada pela Sciences Po, tenho uma verdadeira paixão por temas culturais e questões sociais.
