Tiger Balm, um produto de beleza inesperado: estas dicas estão causando alvoroço nas redes sociais.

O Tiger Balm, aquele pequeno creme de bolso que desentope as narinas com uma simples aplicação, não serve apenas para aliviar dores musculares. Ele é tão essencial no seu kit de primeiros socorros para trilhas quanto na sua nécessaire de maquiagem. Este creme com aroma de menta, tão apreciado pelas nossas avós, ainda não revelou todo o seu potencial. Ele também pode aliviar pequenas irritações na pele e proporcionar alívio para pés doloridos.

Tiger Balm, um remédio versátil

O Tiger Balm dispensa apresentações. É um produto essencial para o bem-estar. Este pequeno frasco é indispensável, especialmente para caminhadas e trilhas moderadas. Aplicamos nas pernas doloridas por causa da caminhada ou picadas de insetos. Ou inalamos profundamente para ajudar na respiração durante uma gripe leve. Recomendado por nossas avós, que provavelmente são suas melhores embaixadoras, o Tiger Balm é uma fonte concentrada de benefícios. Então, o que exatamente há neste pequeno frasco de vidro que deixa um aroma tão forte?

O Tiger Balm utiliza uma fórmula simples, porém notavelmente eficaz, à base de cânfora, mentol e óleos essenciais de cravo, cajepute e canela. Esses ingredientes ativos, suficientes por si só para perfumar o corpo, são reconhecidos por suas propriedades estimulantes, aquecedoras e descongestionantes. Em cosméticos , esse tipo de composição é significativo: atua na microcirculação, desperta a pele e proporciona uma sensação imediata de frescor ou aquecimento, dependendo da área de aplicação. O Tiger Balm, especialmente benéfico para as mãos durante a automassagem , é como um "canivete suíço" da beleza. Aqui estão alguns exemplos para comprovar.

Para reduzir o odor da transpiração

Embora a transpiração seja uma função humana normal e até saudável, nem sempre é agradável. E durante o inverno, os tecidos das roupas tendem a nos fazer suar, apesar do frio habitual. O Tiger Balm não apenas "mascara" esse odor corporal; ele regula a transpiração. Mais do que uma solução rápida ou uma distração sensorial, é um ingrediente que absorve a umidade. Diga adeus às manchas de suor sob suéteres de cores claras!

Para pés que permanecem macios, não importa o que aconteça.

No inverno, as temperaturas frequentemente caem abaixo de zero, e os pés sofrem mais com o frio. Mesmo com um bom par de meias, collants e botas forradas, eles ainda mostram os efeitos do frio. No entanto, apesar da aparência descuidada e da necessidade urgente de cuidados, essa parte do corpo, escondida e protegida pelas botas, permanece amplamente negligenciada nas rotinas de cuidados com a pele . E os podólogos ficam silenciosamente exasperados com isso.

Para finalmente mimar os seus pés como eles merecem e amortecer os seus passos, o Tiger Balm é indispensável. Ele amolece calos e suaviza a pele, tornando o processo quase indolor devido à sua consistência espessa. No entanto, evite aplicá-lo em áreas irritadas, pois isso pode piorar a situação.

Para relaxar a mandíbula (e suavizar as feições)

A relação entre a tensão muscular e as características faciais é frequentemente subestimada. Aplicado nos músculos da mandíbula, longe da boca, o Tiger Balm ajuda a aliviar a tensão relacionada ao estresse ou ao bruxismo. O resultado indireto, porém real, é um rosto mais relaxado, menos tenso e com uma expressão mais suave. Não se trata de um tratamento estético propriamente dito, mas sim de um gesto de relaxamento que se reflete no rosto.

Precauções que não devem ser negligenciadas

O aroma do Tiger Balm por si só transmite sua personalidade e demonstra seu poder. Mesmo durante a pandemia de Covid, ele nos revigora. Por mais tentadoras que essas dicas possam parecer, o Tiger Balm continua sendo um produto concentrado. Não é adequado para peles muito sensíveis e nunca deve ser aplicado perto dos olhos ou sobre a pele irritada. Um teste de contato é essencial e seu uso deve ser ocasional.

Resumindo, o Tiger Balm não é apenas para atletas de elite. É também um item essencial nos banheiros de entusiastas da beleza. Este pequeno tubo compacto consegue o que outros tubos, mais elaborados, não conseguem. No entanto, é melhor não usá-lo em excesso.