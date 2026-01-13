Supostamente hidrata, mas essa ação na verdade enfraquece os lábios.

No inverno, os lábios ficam ressecados pelo frio. Eles ficam ásperos e grudam no brilho labial e em outros produtos com cor. Para protegê-los e mantê-los macios, você pode estar aplicando várias camadas de protetor labial. É quase um gesto automático: o bastão, seu remédio de primeiros socorros, é aplicado nos lábios inúmeras vezes. No entanto, esse reflexo de beleza perpetua o problema em vez de resolvê-lo.

Bálsamo labial, sim, mas com moderação.

O inverno deixa suas marcas visíveis. Ele resseca a pele e também altera a aparência dos lábios, que ficam ásperos ao toque e racham dolorosamente. Essa secura, além de ser desconfortável para beijos matinais e arruinar tentativas de usar batom nude, é o fardo estético do inverno. Um rápido lembrete anatômico: enquanto a pele do rosto pode ter até 16 camadas de células, a pele dos lábios tem apenas de 3 a 5. Então você se convence de que pode exagerar um pouco no hidratante labial. É como se fosse sua varinha mágica de bolso.

Você aplica freneticamente nos lábios, pensando que está reparando os danos causados pelo frio. Você o tira da bolsa, como uma arma formidável contra as temperaturas gélidas. Esse protetor labial beija sua boca mais vezes do que os lábios do seu parceiro. Tanto que acaba em menos de um mês. É quase um vício em cosméticos. No entanto, esse protetor labial, que literalmente se torna uma extensão dos seus dedos no inverno, nem sempre tem o efeito desejado e pode até mesmo falhar na promessa de conforto.

Nas páginas do jornal 20 Minutes , dermatologistas alertam contra certas fórmulas que são muito oclusivas e oleosas para os lábios, particularmente aquelas que contêm vaselina, parafina ou petrolato. Em vez de nutrir e proteger os lábios adequadamente, elas criam uma barreira artificial e interferem na função natural da pele. Trata-se mais de um tratamento placebo do que de uma solução real.

Óleos vegetais, os melhores amigos dos lábios ressecados.

Aplicar protetor labial o dia todo não é exatamente um ato de carinho. É um péssimo hábito. Mas você não vai ficar parada vendo esse desastre acontecer no seu rosto e negligenciar seus lábios na sua rotina de cuidados com a pele . Especialistas recomendam alternativas mais saudáveis, cortesia da Mãe Natureza. Para lábios macios e maquiagem impecável, eles sugerem produtos que contenham manteiga de karité ou cacau, glicerina ou sejam enriquecidos com ceramidas.

Eles também exaltam as virtudes dos óleos vegetais, cuja eficácia já é comprovada há muito tempo em nossos banheiros. Para lábios saudáveis, você pode experimentar óleo de jojoba, rícino ou marula. Ao contrário das fórmulas químicas, eles hidratam a pele sem sufocá-la. Eles também apontam alguns sinais de alerta na seção de cosméticos. Segundo eles, bálsamos mentolados, perfumados e com glitter são mais estratégias de marketing do que soluções para os problemas da sua pele.

Estas outras dicas de beleza que salvam o dia no inverno.

Manter os lábios saudáveis no auge do inverno exige dedicação. Aplicar um hidratante labial em bastão dez vezes ao dia não vai curar o resfriado. Esse truque de beleza, o mantra das garotas estilosas com botas Ugg e jaquetas puffer de grife, não oferece nenhum benefício real para a sua pele. Claro, pode ser uma tendência usar hidratante labial da marca Rhode, mas seus lábios ficarão seriamente ressecados.

No inverno, uma rotina labial realmente eficaz pode ser construída em torno de alguns produtos essenciais. Comece com uma esfoliação suave uma ou duas vezes por semana, como o Fresh Sugar Lip Polish ou o Lush Lip Scrub, para remover a pele morta. Em seguida, hidrate e repare diariamente com um bálsamo rico, como o CeraVe Healing Ointment, o Aquaphor Lip Repair ou o Burt's Bees para uso diurno. Por fim, à noite, opte por um tratamento intensivo, como a máscara labial noturna Laneige Lip Sleeping Mask ou o Summer Fridays Lip Butter Balm, para nutrir profundamente os lábios durante a noite.

Antes de sair, um protetor labial com FPS, como o EltaMD UV Lip Balm ou o Supergoop! Lipscreen, também ajuda a proteger os lábios do vento, do frio e dos raios UV , mantendo-os confortáveis durante todo o inverno.

Aplicar protetor labial a cada segundo é uma perda de tempo. É melhor fazer menos, porém melhor. Essa é uma filosofia de beleza que funciona, independentemente da área que você esteja cuidando.