Batata como corretivo: o truque natural que funciona

Cuidado
Émilie Laurent
Embora existam muitos séruns de alta performance e cremes de última geração no mercado de cuidados com a pele, alguns aficionados por beleza preferem alternativas mais naturais. É o caso desta criadora de conteúdo, que troca seu corretivo em bastão por uma fatia de batata para descongestionar a pele. Este vegetal rico em amido, geralmente reservado para deliciosos gratinados, nutre a pele e proporciona um impulso de beleza rápido e fácil.

Por que as batatas ajudam a reduzir as olheiras?

Pare de procurar seu corretivo em lojas de cosméticos e comece a procurar no supermercado! A batata, esse vegetal rico em amido, frequentemente usado para fritar e que dá consistência aos pratos de inverno, rivaliza até com os corretivos mais sofisticados das nécessaires e está saindo da cozinha e indo para o banheiro. Esse ingrediente barato, presença constante na raclette no auge do inverno e uma adição bem-vinda ao fondue, tem benefícios que vão muito além da mesa de jantar.

Isso fica evidente em um vídeo da criadora de conteúdo @monamakeupdoll . A jovem, que pratica uma rotina de beleza bastante experimental e resolve todos os seus problemas de pele com as maravilhas suculentas , folhosas e frutadas de sua cozinha, coloca fatias de batata sob os olhos, e isso é tudo o que precisa para lhe dar uma aparência fresca. Embora até agora tenhamos ouvido falar principalmente de fatias de pepino para cuidar da área dos olhos, as batatas também podem ser usadas ali.

As batatas cruas contêm amido, vitamina C, potássio e enzimas naturais. Essa combinação confere a elas um efeito calmante e levemente descongestionante. Como resultado, podem ajudar a reduzir o inchaço e iluminar a área dos olhos.

Seu efeito refrescante também desempenha um papel fundamental. O frio ajuda a contrair temporariamente os vasos sanguíneos, o que pode reduzir o inchaço sob os olhos. O amido, por sua vez, deixa uma sensação suave na pele, quase como um véu suavizante natural. Não se trata de um corretivo no sentido tradicional da maquiagem, mas sim de um tratamento que prepara a pele, deixando o olhar com uma aparência mais descansada.

Como usar batatas como um “corretivo natural”

O truque é simples, mas requer um pouco de delicadeza. Escolha uma batata crua, bem lavada e descascada. Depois, você tem duas opções. A primeira é cortar duas fatias finas e colocá-las sob os olhos, sobre a pele limpa, por cerca de quinze minutos. Deitada, deixe que a batata faça efeito enquanto você respira, ouve um podcast ou simplesmente não faz nada (e isso também é ótimo).

O segundo método, um pouco mais específico, consiste em ralar um pequeno pedaço de batata e, em seguida, espremer a polpa através de uma compressa ou pano limpo para extrair o suco. Aplique esse suco suavemente na área ao redor dos olhos, tomando cuidado para não deixar entrar em contato com os olhos, e deixe agir por alguns minutos antes de enxaguar. Em ambos os casos, a pele costuma ficar com uma aparência mais fresca e luminosa, como se os olhos tivessem recuperado algumas horas de sono.

A batata para dar a ilusão de ter a batata.

Embora a batata já nos surpreenda com seus benefícios para a saúde ocular, seu potencial claramente não para por aí. Este tubérculo modesto esconde uma série de benefícios para a beleza que transformarão sua cozinha em um mini laboratório de cosméticos.

Na pele, seu suco é frequentemente usado por seu efeito calmante. Graças à sua água rica em minerais e amido, a batata pode aliviar irritações leves e temporárias, além de sensações de superaquecimento, por exemplo, após exposição ao sol ou ao frio. Aplicada em uma camada fina e ralada no rosto (sempre sobre a pele limpa e por um curto período), deixa a pele mais macia e confortável.

Outro benefício surpreendente é o seu efeito iluminador. A vitamina C que contém ajuda a revitalizar visivelmente a pele opaca. Algumas pessoas usam-na como uma loção caseira, aplicando suavemente o suco diluído no rosto para dar à pele cansada uma aparência mais fresca. Não é um tratamento dermatológico, mas um pequeno truque para um " brilho saudável " que pode fazer toda a diferença naqueles dias em que o espelho não parece tão favorável.

O que torna essa dica tão atraente é a sua simplicidade. Ela nos lembra que a beleza não se encontra apenas em frascos de grife, mas também em gestos herdados, intuitivos e quase domésticos. Usar uma batata para cuidar dos olhos é uma forma de dizer não à ideia de que você sempre precisa de "mais" para se sentir bem.

