“Aparentando ser mais jovem”: por que a postura da atriz Gwyneth Paltrow está causando polêmica?

O Botox, tratamento de alta performance criado para apagar os sinais de envelhecimento, permanece restrito a centros de rejuvenescimento... Muitas celebridades buscam esculpir a juventude em seus rostos e desafiar a natureza humana. Elas criam a ilusão perfeita e dão a impressão de rejuvenescer a cada aparição. É o caso de Gwyneth Paltrow, que parece ter encontrado a cura para reverter o tempo em seu corpo, e isso é particularmente controverso. Aos 53 anos, a autoproclamada rainha do bem-estar ultrapassa os limites da beleza, dando ainda mais vida ao conceito de "A Substância".

Plasma sanguíneo a um preço exorbitante.

Desde a mais tenra infância, os contos de fadas narram a história da madrasta obcecada com a aparência. De Rapunzel a Branca de Neve, mulheres de meia-idade se recusam a ver seu reflexo mudar e lutam para aceitar essa realidade biológica , por mais inevitável que seja. Como se a aparência física fosse uma mercadoria perecível. Hoje, essa busca doentia por um charme imutável ressoa na vida real, através de figuras famosas. Celebridades e a elite desfilam desafiando as leis do corpo humano para prolongar essa suposta "idade de ouro" e manter o mesmo rosto que tinham ao final da adolescência.

As estrelas que marcaram nossa infância e acompanharam nossas primeiras emoções na tela ou em nossos tocadores de música permanecem fiéis à sua aparência jovial. Parecem seres divinos, imunes à passagem do tempo. Gwyneth Paltrow é o exemplo mais impressionante dessa façanha física (ou ilusão). A atriz, que ganhou um Oscar por seu papel em "Shakespear Apaixonado", reinventou-se como empreendedora na área de bem-estar. E sua aparência aos 50 anos é um argumento de venda particularmente eficaz. Ela se parece exatamente com a Gwyneth de 30 anos atrás. É quase inacreditável. Não são apenas os tratamentos com colágeno e os exercícios com infravermelho que lhe deram a pele macia como a de um bebê e a silhueta lisa e sem rugas.

Gwyneth Paltrow admitiu ter se submetido a um tratamento de plasmaférese em uma clínica de Chicago. Um tipo de purificação sanguínea que lembra o filme "The Substance". O custo desse procedimento supostamente "regenerador"? £36.000. A atriz inicialmente procurou a clínica para combater os sintomas da Covid longa e, presumivelmente, para prolongar sua expectativa de vida. Os centros que realizam esse procedimento médico estético frequentemente exibem essa ambição em seus nomes.

Técnicas de “preservação” cada vez mais sofisticadas

Na era da inteligência artificial, máscaras de LED, tratamentos biotecnológicos, cosméticos "vivos" e ingredientes cultivados em laboratório, o setor de beleza flerta com o espírito distópico da série "Black Mirror", e cada tratamento 3.0 supera o anterior. Com a troca de plasma sanguíneo, o mundo da beleza atingiu um novo marco, radicalizando ainda mais os rituais de bem-estar.

Originalmente, essa prática envolvia a filtragem do sangue para remover certas substâncias problemáticas. O plasma é um dos componentes do sangue e serve para transportar proteínas, anticorpos, toxinas, etc. Essa técnica não foi criada para reproduzir os superpoderes dos vampiros em escala humana, nem para realizar o sonho de vitalidade ilimitada .

É indicado para pacientes politraumatizados, vítimas de queimaduras, hemofílicos e crianças imunocomprometidas. “O plasma, seja transfundido ou usado na forma de medicamentos derivados do sangue, permite tratar pacientes que sofrem de hemorragias, distúrbios de coagulação ou imunodeficiência grave”, explica o Serviço Nacional de Sangue da França. No entanto, com a ascensão de um ideal de beleza que abarca todas as possibilidades, ele foi desviado de sua função primordial para satisfazer um capricho estético arcaico: o da eterna juventude. Assim como o Ozempic, um remédio prescrito para diabéticos, foi transformado em uma “solução para emagrecer”.

Quando a busca pela juventude toma um rumo extremo.

Gwyneth Paltrow, conhecida por suas práticas de bem-estar pouco convencionais, não é a única que nega o envelhecimento e se rende a métodos de alta tecnologia para combater rugas e manchas da idade. O riquíssimo empresário Bryan Johnson foi ainda mais longe, transformando seu filho de 17 anos em seu "garoto de sangue", essencialmente sua fonte de vida. Ele é uma caricatura de si mesmo. Esse homem, que aspira a rivalizar com Deus, está envolvido em um programa que nem mesmo os escritores de ficção científica mais criativos ousariam conceber, devido à falta de credibilidade. Ele toma 120 comprimidos por dia, segue uma dieta de baixas calorias e injeta hormônios de crescimento, colágeno e Botox, tudo em busca de um sucesso onde a ciência há muito falhou. E esse vício em juventude é particularmente contagioso.

Além disso, apesar das mensagens recorrentes de aceitação e amor próprio, as gerações mais jovens seguem a filosofia oposta e colocam esses preceitos em prática. De acordo com as estatísticas mais recentes, os jovens de 18 a 34 anos recorrem à cirurgia estética com mais frequência do que os maiores de 50. Bem distantes dos estoicos, eles buscam controlar o incontrolável com ácido hialurônico, agulhas e os aparelhos mais modernos.

Assim como muitas outras pessoas, Gwyneth Paltrow foge da realidade e quer continuar a personificar um ideal. E numa era de beleza insaciável, essas exigências tornam-se ainda mais arraigadas, assim como os próprios rostos.