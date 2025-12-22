Tomar café todos os dias: os efeitos positivos (e negativos) que você não previu.

Beber café todos os dias pode ter efeitos protetores sobre a saúde mental... mas apenas até uma certa dose, a partir da qual os riscos aumentam novamente.

O que o novo estudo mostra

Um amplo estudo publicado em 2023 na revista Psychiatry Research analisou a relação entre o consumo de café e o risco de ansiedade e depressão, utilizando dados do UK Biobank. O estudo concluiu que o consumo de 2 a 3 xícaras por dia de café moído, café com leite ou café sem açúcar está associado ao menor risco de depressão e ansiedade, em comparação com pessoas que não consomem café. Acima dessa quantidade, os benefícios diminuem gradualmente e podem até se inverter para os consumidores mais assíduos.

Possíveis efeitos positivos

Diversos estudos recentes também sugerem que o consumo regular e moderado de café está associado a um menor risco de sintomas depressivos e ansiosos. Os pesquisadores apontam para um papel combinado da cafeína (estimulação, estado de alerta, melhora transitória do humor) e dos compostos antioxidantes presentes no café.

Beber de duas a três xícaras de café por dia pode estar associado a um risco reduzido de doenças cardiovasculares e mortalidade por todas as causas, contribuindo indiretamente para o bem-estar geral. Em pequenas doses, o café também pode melhorar a concentração, aumentar os níveis de energia e, em algumas pessoas, aliviar enxaquecas.

Efeitos negativos a que deve estar atento

Quando a ingestão de cafeína ultrapassa aproximadamente 400 mg por dia (frequentemente mais de quatro xícaras grandes de café coado), o risco de ansiedade aumenta significativamente em adultos sem qualquer transtorno psiquiátrico conhecido. O consumo elevado também pode contribuir para nervosismo, palpitações, distúrbios do sono e, por vezes, agravamento de sintomas de ansiedade preexistentes.

Algumas pessoas são geneticamente mais sensíveis à cafeína e podem apresentar esses efeitos adversos mesmo em doses menores. Além disso, o consumo excessivo de café muito adoçado pode contribuir para problemas metabólicos (ganho de peso, desequilíbrios de açúcar no sangue) que afetam indiretamente a saúde física e mental.

Quanto café por dia, exatamente?

Na prática, muitas fontes concordam que 2 a 3 xícaras de café por dia é a quantidade "ideal" para a maioria dos adultos, desde que não haja contraindicações médicas. Isso geralmente corresponde a uma ingestão de cafeína abaixo do limite de 400 mg/dia considerado razoável para indivíduos saudáveis.

Pessoas propensas à ansiedade, distúrbios do sono ou arritmias cardíacas, assim como mulheres grávidas ou em período de amamentação, devem discutir seu consumo com um profissional de saúde e, se necessário, reduzir ou dividir a ingestão. Observar as próprias reações (sono, nervosismo, palpitações, humor) continua sendo essencial, pois a tolerância ao café é altamente individual.

Beber café diariamente pode, portanto, ser bastante benéfico para a saúde mental e física, desde que o consumo seja moderado e se evite o excesso de cafeína. Acima desse limite, os riscos de ansiedade, distúrbios do sono e sintomas desagradáveis ​​tornam-se mais pronunciados, especialmente em pessoas sensíveis.