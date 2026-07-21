Essas frutas são as mais eficazes para manter a hidratação durante períodos de calor intenso.

Quando as temperaturas sobem, seu corpo precisa de água mais do que nunca para funcionar corretamente. Embora beber água regularmente continue sendo essencial, certas frutas ricas em água também podem dar um impulso significativo à sua hidratação. Descubra quais escolher para combinar frescor, sabor e bem-estar durante todo o verão.

Melancia, a estrela dos dias escaldantes

Se existe uma fruta que todos adoram assim que o tempo esquenta, é a melancia.Composta por aproximadamente 92% de água , é um dos alimentos mais hidratantes. Além de ser naturalmente refrescante, fornece vitaminas e antioxidantes, e ainda é leve. Seja fatiada, em uma salada de frutas ou batida em um suco caseiro, é um complemento perfeito para qualquer lanche e ajuda a aumentar a ingestão de água.

Melão e frutos vermelhos: a dupla imbatível do verão

O melão é tão apetitoso quanto a melancia. Ele também possui alto teor de água e encanta com sua polpa perfumada. É uma excelente opção para um lanche que também refresca o corpo. Morangos, framboesas e outras frutas vermelhas também merecem um lugar no seu prato. Compostas por mais de 90% de água, elas também são ricas em vitaminas e dão um toque de cor aos seus lanches de verão.

Frutas cítricas, uma explosão refrescante de energia

Laranjas, toranjas ou limões: as frutas cítricas são especialmente bem-vindas quando a temperatura sobe. Seu alto teor de água, aliado à riqueza em vitamina C, as torna companheiras ideais durante o verão. Apreciadas em gomos, em salada de frutas ou espremidas na hora, oferecem uma deliciosa sensação de frescor e despertam as papilas gustativas.

Pepino, uma fruta subestimada, mas ultra-hidratante.

Embora muitas vezes considerado um vegetal na culinária, o pepino é botanicamente uma fruta. E possui uma grande vantagem: é composto por aproximadamente 96% de água, o que o torna um dos alimentos mais hidratantes. Crocante e leve, ele encontra facilmente seu lugar em saladas, sanduíches ou até mesmo em águas aromatizadas caseiras, adicionando um toque extra de frescor.

As frutas complementam a hidratação, mas não substituem a água.

Essas frutas ricas em água são aliadas valiosas quando o calor aperta. Para aproveitar ao máximo suas qualidades, escolha-as quando estiverem frescas e maduras.

No entanto, elas nunca devem substituir a água. Beber água regularmente ao longo do dia continua sendo a maneira mais importante de prevenir a desidratação, especialmente durante ondas de calor. As frutas simplesmente complementam essa ingestão de líquidos, além de fornecerem sabor, vitaminas e uma agradável sensação de frescor.

Melancia, melão, frutas cítricas, frutos silvestres ou pepino: tantas opções deliciosas para desfrutar de uma variedade de sabores neste verão. Uma ótima maneira de cuidar de si enquanto saboreia produtos da estação.