Sem Brigitte Bardot, esta sobremesa jamais teria se tornado famosa.

É macio, derrete na boca, delicadamente doce… e, no entanto, poderia ter permanecido apenas uma simples lembrança de infância, transmitida na cozinha de uma família do Leste Europeu. Mas isso sem contar com um encontro inesperado com Brigitte Bardot, que faleceu em 28 de dezembro de 2025 , no coração de Saint-Tropez. Uma retrospectiva da deliciosa história de uma sobremesa que se tornou um clássico cult.

Uma filmagem, uma atriz e uma descoberta.

É meados da década de 1950. O sol aquece as ruas de Saint-Tropez, e a pequena estância balnear experimenta os primeiros efeitos da fama. Brigitte Bardot, ainda relativamente desconhecida na época, está filmando " E Deus Criou a Mulher ", o filme que mudará para sempre a sua vida e a da vila.

Entre as filmagens, a jovem atriz passeia curiosa e abre a porta de uma padaria-confeitaria administrada por um certo Alexandre Micka, um polonês recém-chegado ao Sul. Ele oferece um brioche generosamente recheado com um creme leve de baunilha , inspirado na receita de sua avó.

Amor à primeira vista com um paladar doce.

Brigitte Bardot provou. Adorou. Falou sobre ela. E essa delícia teria um nome: a Tarte de Saint-Tropez. Ou, mais precisamente: a Tarte Tropézienne . Uma homenagem à cidade que a acolheu… e às filmagens que a catapultariam ao status de ícone.

Veja esta publicação no Instagram Uma postagem compartilhada por La Tarte Tropézienne (@latartetropezienne)

Graças a ela, a sobremesa saiu da obscuridade, cativando a equipe de filmagem, os curiosos e, em seguida, os turistas. Alexandre Micka registrou a marca em 1955. Seu sucesso foi meteórico. A Tarte Tropézienne tornou-se um ícone do sul da França, da Riviera Francesa e, posteriormente, da gastronomia francesa.

Uma sobremesa que se tornou um símbolo.

Ainda hoje, este brioche recheado com creme evoca instantaneamente o glamour dos anos 60, os verões em Saint-Tropez e a elegância descontraída de uma época passada. Nunca saiu das vitrines das pastelarias do sul da França e continua a inspirar inúmeras variações.

Mas o que muitas vezes se esquece é que, sem o talento e o bom gosto de Brigitte Bardot, esta receita de família poderia ter permanecido um segredo. Uma mordida foi tudo o que precisou para torná-la uma lenda.