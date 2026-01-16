A verdade sobre seus desejos de inverno (e por que você não deve se sentir culpado)

Um novo ano costuma trazer resoluções, e uma em particular continua surgindo: comer menos e melhor. Mas não há necessidade de se submeter a dietas drásticas, suprimir o paladar ou pesar os alimentos ao grama. Se você tem um apetite insaciável no inverno, não é um problema, mas sim um instinto de sobrevivência. Você precisa compensar as calorias perdidas devido ao frio.

Comer mais no inverno, um reflexo natural, embora muitas vezes criticado.

Embora algumas saladas sejam perfeitamente adequadas no verão, no inverno nossos estômagos ficam em alerta máximo e nossas papilas gustativas hiperativas. Temos o apetite de um Obelix, e a estação não ajuda. O inverno é a estação da raclette , do fondue, das refeições familiares gigantescas e dos lanches nostálgicos da tarde. Praticamente estamos sempre olhando para nossos pratos, e comer não é mais apenas uma necessidade básica, mas um passatempo completo. Nossa fome é insaciável: dobramos as porções, nos deliciamos com pratos ricos e nossos estômagos parecem controlar cada movimento nosso. E você não precisa ter esquiado o dia todo para desejar uma tartiflette ou um gratinado cremoso.

Esses desejos, que tentamos aplacar com sucos detox e receitas dietéticas, não são patológicos. São instintivos e não decorrem da falta de força de vontade. Numa época em que os meios de comunicação nos incentivam a perder o peso ganho nas festas de fim de ano e nos bombardeiam com mensagens de "emagrecimento", é hora de nos lembrarmos dessa realidade biológica.

"Não se trata apenas de fome; trata-se de como o cérebro compensa o mau humor e a redução da luz solar, o que pode facilmente levar a um ciclo de excessos alimentares", explica a Dra. Crystal Wyllie em um estudo . No fim das contas, não somos realmente responsáveis por esses desejos de inverno; é um reflexo corporal primitivo. Ele busca a coisa mais simples e óbvia para preencher a lacuna de dopamina e serotonina: a geladeira.

O corpo busca energia… nos alimentos

"No inverno, é preciso comer para se aquecer", "Quando o frio aperta, a panela não deve ficar vazia". Todos nós já ouvimos essas frases dos nossos avós. Bem, talvez seja hora de ouvir a verdadeira voz da sabedoria e parar de nos culpar por "deslizes" que, na verdade, não são deslizes.

No inverno, o corpo trabalha mais para manter a temperatura interna. Mesmo que estejamos bem aquecidos em casa, nosso corpo sente o frio externo e ativa seus mecanismos de proteção. Isso requer energia. E essa energia vem da alimentação. Daí a importância de não sermos tão duros conosco e com a nossa aparência.

Durante o tempo frio, a sensação de saciedade também é mais difícil de alcançar, e não é apenas uma sensação. Devido ao frio e à falta de luz solar, a grelina, o hormônio que nos dá fome, aumenta no corpo. Ao mesmo tempo, a leptina, que nos diz "já comi o suficiente", diminui. Como resultado, podemos comer uma raclette seguida de um fondant de chocolate sem nunca nos sentirmos "satisfeitos". Isso nos engana e nos leva a comer em excesso.

Por que desejamos tanto açúcar e gordura?

No inverno, não é a salada de pepino ou o molho de cenoura que nos tentam. São os alimentos mais gordurosos que nem sequer se qualificam para uma pontuação nutricional. Quando temos desejos de inverno, não recorremos a uma maçã fresca, mas sim a bolos ricos, barras de caramelo salgado ou direto para o pote de creme de chocolate. Isso não é necessariamente um sinal de bulimia ou reflexo de outro transtorno alimentar. A explicação "científica" é mais reconfortante.

Açúcar e gordura têm algo em comum: proporcionam um rápido aumento de energia. O cérebro adora isso, especialmente quando a fadiga, o frio e a falta de luz solar se acumulam. Mas há mais do que isso. Esses alimentos estimulam a produção de serotonina e dopamina, os hormônios do bem-estar. No inverno, quando nosso humor oscila, o corpo instintivamente busca o que o acalma. Uma sopa cremosa, uma sobremesa de chocolate ou um prato de massa criam uma sensação de segurança emocional. Não se trata de indulgência, mas sim de autorregulação.

Armazenar gordura no inverno é uma necessidade.

Esses desejos invernais, frequentemente culpados, mas raramente compreendidos, não são impulsos alimentares descontrolados, nem o resultado de "se descuidar". No entanto, nos tempos em que nossos ancestrais usavam peles de animais em volta da cintura, esse peso extra não era criticado, mas sim incentivado. Um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade da Califórnia em São Francisco confirma essa teoria, frequentemente usada como justificativa.

"Acumular reservas de gordura no outono, quando as frutas e nozes são abundantes, é uma estratégia ancestral para sobreviver ao inverno", explica o professor Andrew Higginson, biólogo, ao The Telegraph .

O inverno é uma estação de recolhimento, lentidão e proteção. Tentar comer como se fosse pleno verão muitas vezes é uma forma de autossabotagem. Seu corpo sabe o que precisa para enfrentar o frio, então deixe-o fazer o que precisa.