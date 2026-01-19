Search here...

A maneira como você bebe café revela uma faceta pouco conhecida da sua personalidade.

Nutrição
Anaëlle G.
Image d'illustration : bublikhaus/Freepik

E se a sua xícara de café matinal revelasse muito mais sobre você do que o seu horóscopo? Por trás de cada preferência por cafeína, existe uma parte do seu temperamento, às vezes insuspeita. Pesquisadores da área da psicologia estudaram isso, e os resultados são tão agradáveis quanto o primeiro gole de café bem quente.

Café preto: para mentes francas e ousadas.

Se você prefere seu café sem açúcar, sem leite e sem complicações, provavelmente é do tipo que vai direto ao ponto. Essa escolha reflete uma personalidade pragmática e eficiente, com grande capacidade de tomar decisões e agir. A psicóloga Ramani Durvasula associa essa preferência a uma certa ousadia e à aversão a complicações desnecessárias. Para você, o café é, antes de tudo, uma ferramenta funcional, um estímulo claro e direto para começar o dia com energia e determinação.

Latte e cappuccino: pessoas sociáveis em busca de doçura.

Você gosta do seu café cremoso, suave e reconfortante? Provavelmente você é uma pessoa afetuosa, atenta aos outros e preocupada com relacionamentos harmoniosos. Os apreciadores de bebidas à base de leite costumam demonstrar sensibilidade emocional e busca por conforto. A espuma, em particular, revela um gosto por detalhes, cuidado e, às vezes, uma leve necessidade de controle. Isso não é rigidez, mas sim um desejo de criar um ambiente acolhedor, tanto na xícara quanto na vida.

Café gelado e frappuccino: espíritos livres e alegres

Se você tem uma queda por cafés gelados, doces ou reinventados, provavelmente possui uma personalidade espontânea, expressiva e hedonista. Essas escolhas refletem um espírito jovem, tolerância à mudança e a capacidade de saborear o momento presente. De acordo com a psicóloga Ramani Durvasula, esse tipo de pessoa costuma priorizar experiências, criatividade e certa liberdade em vez de rotinas rígidas. Você aprecia a vida quando ela tem sabor, diversão e um toque de surpresa.

Café instantâneo: as opções pragmáticas e flexíveis

Você opta por café instantâneo? Provavelmente valoriza eficiência, rapidez e simplicidade. Essa escolha costuma estar associada a uma personalidade adaptável, capaz de lidar com limitações sem se prender a rituais demorados. Também pode refletir uma leve tendência à procrastinação, não por falta de motivação, mas por preferência por soluções rápidas e descomplicadas. Você sabe ir direto ao ponto, sem perder o bom humor.

Quantidade e momento: energia e extroversão

Além do tipo de café, a quantidade e o horário de consumo são extremamente importantes. Estudos mostram uma correlação moderada, porém real, entre extroversão, impulsividade e maior consumo de café, principalmente durante os períodos de maior atividade do dia. O café, então, torna-se um aliado para melhorar o humor, a concentração e o desempenho cognitivo. Por outro lado, indivíduos mais conscienciosos tendem a preferir a moderação, optando por energia constante em vez de estimulação intensa.

Em última análise, seu café não é apenas uma bebida quente ou gelada: é um reflexo sutil da sua personalidade, comprovado pela ciência comportamental. Cada gole conta uma história — a sua história.

