Os "foodtokers", aqueles criadores que estão revolucionando as regras da culinária.

Nutrição
Tatiana Richard
Photo d'illustration : ANTONI SHKRABA production/Pexels

No TikTok, cozinhar é uma experiência completamente diferente. Os vídeos longos e formais ficaram para trás: agora, tudo gira em torno de vídeos rápidos, técnicas precisas, humor e ousadia. Os Foodtokers, criadores especializados em culinária, estão transformando a plataforma em um laboratório gastronômico global. Entre receitas virais, efeitos sonoros capturados com maestria e versões reinventadas de pratos tradicionais, eles estão redefinindo nossa relação com a arte de cozinhar.

Quando 15 segundos são suficientes para criar desejo

O TikTok impõe um formato curto – e é justamente isso que estimula a criatividade. O resultado: receitas visualmente impactantes e acessíveis, que dispensam explicações desnecessárias. Ovos pochê no micro-ondas, sobremesas coloridas com três ingredientes, molhos rápidos: tudo acontece em ritmo alucinante, impulsionado por uma edição ágil e músicas contagiantes.

Estas miniaulas de culinária não são apenas divertidas. Elas transmitem dicas práticas: como picar cebola sem lágrimas, como substituir o açúcar por banana, como bater chantilly à mão sem utensílios sofisticados… Habilidades técnicas simplificadas e aplicáveis no dia a dia.

O som se torna um ingrediente por si só.

Além dos recursos visuais, os blogueiros de gastronomia também utilizam o som para captar a atenção. O chiado do óleo quente, o estalar do pão sendo fatiado, o som suave da massa sendo rasgada: esses elementos auditivos provocam uma reação física nos internautas. A água na boca, a fome aperta, a vontade de experimentar.

Alguns vão ainda mais longe, inspirando-se no "mukbang", um formato originário da Coreia onde o ato de comer é filmado, frequentemente em close extremo. O resultado: vídeos hipnóticos, por vezes controversos, mas que acumularam dezenas de bilhões de visualizações com a hashtag #foodasmr.

Culinária internacional ao seu alcance

Graças ao TikTok, pratos do mundo todo também estão ganhando visibilidade. Pad Thai, injera, dosa, feijoada… receitas antes reservadas a conhecedores estão se popularizando graças a criadores que as explicam passo a passo. Eles adaptam as instruções, traduzem as medidas e oferecem substituições de ingredientes. Essa nova acessibilidade também está impulsionando as vendas em lojas de produtos gourmet. Usuários da internet estão explorando culinárias que talvez nunca tivessem conhecido de outra forma, resultando em um verdadeiro intercâmbio cultural.

Quando as dicas se tornam assunto de debate

Algumas experiências culinárias, no entanto, causam estranheza. Queijo derretido sobre frutas, picles fritos, iogurte congelado com ketchup… entre invenções brilhantes e experimentos questionáveis, os amantes da gastronomia não têm medo de nada. Enquanto algumas ideias são uma grata surpresa, outras provocam uma tempestade de protestos nos comentários. Mesmo assim, até os fracassos viralizam – e esse é justamente o objetivo: tentar, falhar e tentar de novo.

Uma cozinha mais livre e menos intimidadora.

Os participantes do programa Foodwatchers filmam em suas cozinhas reais, às vezes em tempo real, com tudo o que isso implica: bancadas bagunçadas, crianças passando por perto, erros cometidos ao vivo. Essa autenticidade é revigorante. Ela desmistifica a culinária e liberta as pessoas das inibições. Você não precisa mais de uma bancada impecável ou utensílios sofisticados para começar. "Se ela consegue fazer com três panelas e um micro-ondas, por que eu não consigo?", pensam muitas pessoas.

TikTok, culinária participativa

No TikTok, cozinhar se tornou até mesmo um jogo coletivo. Desafios virais, duelos regionais, remixes em cadeia de receitas… Quando um prato viraliza, milhares de versões aparecem em questão de horas. Os usuários não se limitam mais a seguir uma receita: eles a transformam, personalizam e comentam. Uma abordagem vibrante, divertida e profundamente voltada para a comunidade.

Resumindo, os amantes da gastronomia não estão apenas filmando o que cozinham: estão mudando a forma como aprendemos, compartilhamos e celebramos a comida. Menos padronizada e mais inclusiva, essa nova onda nos inspira a ousar, a experimentar, a errar e a tentar novamente. Cozinhar não é mais exclusividade de especialistas: está se tornando uma aventura coletiva, criativa… e contagiante.

Tatiana Richard
Tatiana Richard
Como escritora, exploro a beleza, a moda e a psicologia com sensibilidade e curiosidade. Gosto de compreender as emoções que vivenciamos e de dar voz àqueles que nos ajudam a nos entendermos melhor. Em meus artigos, busco preencher a lacuna entre o conhecimento científico e nossas experiências cotidianas.
A verdade sobre seus desejos de inverno (e por que você não deve se sentir culpado)

