Depois de Pamela Anderson, a escolha do elenco para o reboot de "Baywatch" é intrigante.

Recentemente, dois mil atores, modelos e salva-vidas em treinamento se reuniram na praia de Marina del Rey sob um sol radiante para a audição aberta do reboot de "Baywatch" da Fox. Essa seleção em massa, combinada com um evento promocional, visa reviver a lenda das praias da Califórnia 25 anos após o clássico cult original.

14.000 candidaturas, 2.000 selecionados

Após 14.000 inscrições, apenas 2.000 pessoas sortudas — de todas as idades e tipos físicos — desfilaram na passarela com trajes de banho, apesar da temperatura de 10°C, segundo a Variety . De uma mãe e filha do Colorado sem experiência prévia a um palhaço com o rosto pintado de branco e uma professora particular em crise de meia-idade, a diversidade reinou absoluta. O ator e lutador canadense Stephen Amell (protagonista do reboot) chegou a se misturar com a multidão, surpreso: "Tudo isso é tão estranho."

Lançamento expresso: 45 segundos cravados

Os candidatos passaram 45 segundos diante de 20 diretores de elenco: salva-vidas, figurantes, frequentadores de bares e até mesmo atores para papéis principais ainda não escritos. Margaret "BB" Dupré (77 anos, dublê de corpo de longa data de Pamela Anderson) e Athena Vas (fisiculturista grega) personificam essa busca eclética pelo próximo ícone vermelho. As filmagens começam em março.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Emily Hayden (@emilyhayden)

Grande repercussão nas redes sociais

No X (antigo Twitter) e no Instagram, as imagens da seleção de elenco viralizaram: "Quem será o próximo Hasselhoff?" , "Queremos ver os replays em câmera lenta!" , "Elenco insano!". Os fãs estão especulando sobre os sucessores de Pamela Anderson, compartilhando fotos hilárias (mãe com tesoura no estacionamento, palhaço aquático) e reacendendo o debate entre nostalgia e modernidade. A hashtag #BaywatchReboot está em alta.

Este reboot aposta na nostalgia de um bilhão de espectadores por episódio. Com essa repercussão inicial, a Fox pode muito bem trazer "Baywatch" de volta aos holofotes em 2026.