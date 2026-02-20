"Hannah Montana" retorna 20 anos depois: anúncio surpresa de Miley Cyrus

Vinte anos após sua estreia no Disney Channel, "Hannah Montana" se prepara para um grande retorno. A própria Miley Cyrus – que interpretou a morena Miley Stewart na série – anunciou a exibição de um episódio especial de aniversário, reacendendo a nostalgia dos anos 2000.

Um episódio especial para celebrar 20 anos de sucesso.

Exibida pela primeira vez em 2006 no Disney Channel, a série "Hannah Montana" marcou toda uma geração. Vinte anos depois, Miley Cyrus anunciou em suas redes sociais que um episódio especial de aniversário será exibido em 24 de março de 2026 no Disney+. Em um breve vídeo publicado online, um carro aparece parando em frente ao icônico Estúdio 9. Uma figura familiar sai do veículo, recriando instantaneamente o universo da série.

O anúncio rapidamente gerou entusiasmo entre os fãs, muitos dos quais compartilharam suas lembranças do programa. De acordo com a Variety, o episódio será uma entrevista aprofundada com Miley Cyrus. Apresentado pelo podcaster Alex Cooper, contará com imagens de arquivo inéditas e recriações de cenários icônicos, como a sala de estar dos Stewarts e o famoso closet da Hannah.

Voltando ao início de tudo. 🖤 O especial de 20º aniversário de Hannah Montana estreia dia 24 de março no @DisneyPlus . #MileysMemories pic.twitter.com/nC0dK9xqcE — Miley Cyrus (@MileyCyrus) 17 de fevereiro de 2026

Uma declaração repleta de gratidão.

Em uma mensagem aos seus fãs, Miley Cyrus enfatizou a importância da personagem em sua vida. Ela afirmou que Miley Stewart, a estudante do ensino médio aparentemente comum que se transforma na estrela pop Hannah Montana, sempre fará parte dela e que a série moldou sua vida tanto quanto a de seu público. Essa declaração marca uma virada. Depois de vários anos tentando se distanciar de sua imagem da Disney, esse retorno representa uma reconciliação deliberada.

O episódio de aniversário é apresentado como uma forma de "agradecer àqueles que o apoiaram desde o início". A Disney também descreve o evento como "uma verdadeira carta de amor aos fãs". A plataforma planeja apresentar uma coleção dedicada, incluindo todas as quatro temporadas da série, bem como os filmes derivados.

Um fenômeno pop dos anos 2000

Em seu lançamento, "Hannah Montana" contou a história da vida dupla de uma adolescente comum que secretamente buscava uma carreira como estrela pop. Esse conceito simples, porém eficaz, conquistou rapidamente o público internacional. A série foi indicada ao Emmy e deu origem a uma grande franquia musical, com diversos álbuns certificados com platina e ouro. Dois filmes também foram lançados, incluindo "Hannah Montana: O Filme", em 2009.

Além dos números, a série influenciou profundamente a cultura pop dos anos 2000: moda, música, penteados, produtos licenciados… A estética colorida e a energia da personagem marcaram toda uma geração. Mesmo hoje, segundo dados divulgados pela Disney+, o catálogo de "Hannah Montana" acumula mais de meio bilhão de horas de visualização na plataforma em todo o mundo. Uma prova da popularidade duradoura da série.

Nostalgia: uma força unificadora

O retorno anunciado não se dá na forma de uma nova temporada de ficção, mas sim de um evento especial focado em memória e compartilhamento. Ao revisitar locais icônicos e revelar imagens de arquivo inéditas, Miley Cyrus parece querer oferecer um momento de conexão. Essa escolha se alinha a uma tendência mais ampla: os aniversários de séries cult, que reúnem ex-atores e fãs para compartilhar memórias em comum.

A nostalgia se torna uma força unificadora aqui, capaz de reunir várias gerações. Para muitos espectadores, a série "Hannah Montana" representa muito mais do que entretenimento. Ela evoca um período específico da adolescência, marcado pelas músicas e episódios exibidos no Disney Channel.

Vinte anos após sua estreia, "Hannah Montana" se prepara para retornar com um episódio especial estrelado por Miley Cyrus. Com imagens de arquivo, cenários recriados e histórias pessoais, o evento promete ser uma experiência emocionante. Assista em 24 de março de 2026 no Disney+ para reviver o mundo que definiu uma geração.