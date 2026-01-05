Após esse final perturbador, será que "A Faxineira" terá uma sequência?

O thriller "A Criada", adaptado do best-seller de Freida McFadden e dirigido por Paul Feig, já arrecadou US$ 92 milhões em todo o mundo desde seu lançamento em 24 de dezembro de 2025, segundo o Box Office Pro . Estrelado por Sydney Sweeney, Amanda Seyfried e Brandon Sklenar, este primeiro filme de uma trilogia literária aguçou o apetite por uma sequência, especialmente porque seu orçamento de US$ 35 milhões foi significativamente superado.

Sucesso comercial e trilogia literária

Com mais de 2,5 milhões de exemplares vendidos na França e 4,5 milhões nos Estados Unidos, "A Governanta" acompanha Millie, uma jovem governanta contratada pelo rico casal Nina e Andrew Winchester. O que parecia um emprego ideal se transforma em um pesadelo de segredos e manipulações em sua mansão.

(ALERTA DE SPOILER) O filme, elogiado com uma classificação de 3,1/5 pelos espectadores no Letterboxd , termina com um suspense: Millie ajuda uma nova chefe a lidar com um marido abusivo, dando pistas sobre as sequências "Secrets of the Housekeeper" e "The Housekeeper Sees Everything", onde ela se junta a Enzo (Michèle Morrone) para resgatar mulheres em perigo.

Os atores e o diretor estão prontos para continuar as filmagens?

Durante a turnê promocional, o ator e cantor italiano Michele Morrone, que se reúne com o ator americano Paul Feig após "Um Pequeno Favor 2", confessou em entrevista que se apaixonou pelo enigmático personagem Enzo, que aparece nos três romances: "Estou pronto. Assine o contrato!" Paul Feig concordou, em tom de brincadeira.

A atriz e produtora americana Sydney Sweeney, fã dos livros, descreve a heroína como "impetuosa" e personificando a "fúria feminina", e diz estar "empolgada para explorar ainda mais sua personagem". Freida McFadden e Paul Feig declaram-se "abertos a colaborar em sequências", desde que a bilheteria seja boa.

Com uma arrecadação de US$ 92 milhões, o filme já ultrapassou seu orçamento e garante um retorno promissor sobre o investimento. Historicamente, esse sucesso — aliado a um final em aberto e à expansão do universo cinematográfico — abre caminho para sequências, como aconteceu com "Garota Exemplar" ou os thrillers repletos de reviravoltas de Paul Feig. A confirmação oficial ainda está pendente: estúdios e distribuidoras acompanharão de perto os números finais de bilheteria, mas é provável que os atores, o roteirista e o diretor estejam dispostos a explorar os "segredos" de Millie e Enzo.